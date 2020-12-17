Bilim insanları 20 yeni canlı türü keşfetti

ABD’li kar amacı gütmeyen çevre kuruluşu Conservation International’dan bilim insanları Bolivya'da yer alan And Dağları’nın zirvesindeki Zongo vadisininda daha önce bilinmeyen 20 yeni canlı türü keşfetti.

Bulunan hayvanlar arasında 10 mm uzunluğunda minik bir kurbağa, bir çukur engerek, iki metal lekeli kelebek ve bir de çanak ağızlı orkide bulunuyor.

NESLİ TÜKENDİĞİ DÜŞÜNÜLEN TÜRLERE DE RASTLANILDI

Başkent La Paz’a sadece 50 kilometre uzaklıktaki el değişmemiş ormanlarda yapılan keşif, aynı zamanda nesli tükendiği düşünülen şeytan gözlü kurbağayı ve neredeyse bir yüzyıldır görülmeyen bir satir kelebeğini de yeniden ortaya çıkardı. Araştırmacılar bunların yanı sıra tehdit altındaki türler arasında yer alan, gözlüklü ayı ve kanallı solucan gibi türlere de yaptıkları keşif esnasında yeniden rastladıklarını söyledi.

ZENGİN BİYOÇEŞİTLİLİĞE SAHİP

Bilim insanları And Dağları'nın “gökyüzü adaları” olarak bilinen yüksek ve dik kenarlı zirvelerinin zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu çünkü buraya ulaşmanın yırtıcılar ve insanlar için kolay olmadığını ifade etti. Bununla birlikte araştırmacılar keşif için 2 bin metrelik yamaçlarda inip çıkarak iki hafta geçirdiklerini ve yeni böcekler bulmayı beklerken, karşılaştıkları türler karşısında şaşkına döndüklerini söyledi.