Bilim insanları 20 yeni canlı türü keşfetti

ABD’li kar amacı gütmeyen çevre kuruluşu Conservation International’dan bilim insanları Bolivya'da yer alan And Dağları’nın zirvesindeki Zongo vadisininda daha önce bilinmeyen 20 yeni canlı türü keşfetti.
Bulunan hayvanlar arasında 10 mm uzunluğunda minik bir kurbağa, bir çukur engerek, iki metal lekeli kelebek ve bir de çanak ağızlı orkide bulunuyor.
Başkent La Paz’a sadece 50 kilometre uzaklıktaki el değişmemiş ormanlarda yapılan keşif, aynı zamanda nesli tükendiği düşünülen şeytan gözlü kurbağayı ve neredeyse bir yüzyıldır görülmeyen bir satir kelebeğini de yeniden ortaya çıkardı. Araştırmacılar bunların yanı sıra tehdit altındaki türler arasında yer alan, gözlüklü ayı ve kanallı solucan gibi türlere de yaptıkları keşif esnasında yeniden rastladıklarını söyledi.
Bilim insanları And Dağları'nın “gökyüzü adaları” olarak bilinen yüksek ve dik kenarlı zirvelerinin zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu çünkü buraya ulaşmanın yırtıcılar ve insanlar için kolay olmadığını ifade etti. Bununla birlikte araştırmacılar keşif için 2 bin metrelik yamaçlarda inip çıkarak iki hafta geçirdiklerini ve yeni böcekler bulmayı beklerken, karşılaştıkları türler karşısında şaşkına döndüklerini söyledi.
Keşif gezisinden Claudia Cortez ve Trond Larsen, "İki yılan ve kurbağa gibi yeni omurgalılar bulmayı kesinlikle beklemiyorduk, bu yüzden bu çok heyecan vericiydi" dedi.
Bununla birlikte ekip, Bolivya’da çalışan bir bilim insanı olan Steffen Reichle tarafından 20 yıl önce yalnızca bir kez görülen şeytan gözlü kurbağayı da yeniden keşfetti. Larsen, "Bu gerçekten heyecan vericiydi. Sadece nesli tükenmiş olması
Diğer taraftan araştırmacılar gezide hayvanların yanı sıra iki orkide türü de keşfetti. Bunların arasından Adder’in Ağzı (Malaxis) olarak bilinen orkide cinsinin yeni bir türü ile fincan şeklinde sarı ve mor yapraklara sahip bir orkide yer alıyor.
Ekip tarafından bulunan bir bambu türü bilim için yeniydi, ancak onu sikus veya panpip adı verilen müzik aletleri yapmak için kullanan yerli topluluklar zaten biliyorlarlardı. Ararot ailesine mensup ve geceleri yapraklarını kapatan bir başka bitki ise 125 yıl sonra yeniden keşfedildi.
Larsen, "Bu güzel ve çeşitli ekosistem, dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan amfibiler, sürüngenler, kelebekler ve bitkiler için güvenli bir sığınak haline geldi” dedi.