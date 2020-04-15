HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bilim insanları 6 yeni koronavirüs türü keşfetti

Bilim insanları 6 yeni koronavirüs türü keşfetti

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2020 20:47 | Son Güncelleme

Yarasalar üzerinde araştırmalar yapan bilim insanları 6 yeni koronavirüs türü keşfettiklerini duyurdu. Bilim insanları yeni keşfedilen 6 koronavirüs türünün COVID-19 ile aynı familyaya ait olduğu bilgisinin altını çizdi.

Bilim insanları 6 yeni koronavirüs türü keşfetti

PREDICT Projesi kapsamında Myanmar’da yarasalar üzerine araştırmalar yapan bilim ekibi 6 yeni koronavirüs türü keşfettiklerini açıkladı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, keşfedilen 6 yeni koronavirüs türünden üçü 'alfakoronavirüsü' iken üçü de 'betakoronavirüsü' olarak sınıflandırıldı. Bilim insanları yeni keşfedilen 6 koronavirüs türünün COVID-19 ile aynı familyaya ait olduğu bilgisinin altını çizdi. Ancak ilk bulgulara göre bu virüsler SARS, MERS veya COVID-19'a sebep olan türler ile yakından ilişkili değil.

ANA KAYNAĞI YARASALAR

Küresel bir salgına dönüşen COVID-19’un ana kaynağının yarasalar olduğu tahmin ediliyor. Ancak bilim dünyası henüz bu iddiayı kanıtlayabilmiş değil. Bilim insanları yarasalarda muhtemelen binlerce koronavirüs türü olduğunu görüşünde.

Araştırmayı yapan ekip yeni keşfedilen koronavirüs türlerinin diğer hayvanlara ya da insanlara geçip geçemeyeceği sorusunu cevaplayabilmek adına daha detaylı bir araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sporsuz asla yaşayamıyorlar Sporsuz asla yaşayamıyorlar
Ülke şokta! Askeri helikopter düştüÜlke şokta! Askeri helikopter düştü
Gören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştüGören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs koronavirüs türü Yarasa

En Çok Okunan Haberler

Nükleer toz alarmı! Türkiye'yi etkileyecek mi?

Nükleer toz alarmı! Türkiye'yi etkileyecek mi?

Yeni bir salgın daha başladı: Beyin iltihaplanıyor

Yeni bir salgın daha başladı: Beyin iltihaplanıyor

Cüneyt Özdemir ile troll arasında ilginç diyalog! Fatih Portakal ile karıştırınca...

Cüneyt Özdemir ile troll arasında ilginç diyalog! Fatih Portakal ile karıştırınca...

Yerli solunum cihazı seri üretimde

Yerli solunum cihazı seri üretimde

RTÜK'ten FOX TV kararı! 3 kez program durdurma cezası

RTÜK'ten FOX TV kararı! 3 kez program durdurma cezası

İçişleri'nden koronavirüs karantinasıyla ilgili açıklama

İçişleri'nden koronavirüs karantinasıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İtalya'da koronavirüsten 431 can kaybı daha

İtalya'da koronavirüsten 431 can kaybı daha

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Diğer Haberler
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 167'ye yükseldi

Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 167'ye yükseldi

Fransa'da askeri helikopter düştü: 2 ölü, 5 yaralı

Ülke şokta! Askeri helikopter düştü

Associated Press: Çin kilit 6 günde pandemiye karşı halkı uyarmadı

'Çin kilit 6 günde pandemiye karşı halkı uyarmadı'

Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde 130 bini aştı

Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde 130 bini aştı

Almanya'dan flaş karar: 4 Mayıs'ta okullar ve berberler kademeli olarak açılacak

Almanya, koronavirüs önlemlerini kademeli olarak kaldıracak

İngiltere'de huzurevlerindeki koronavirüs hastalarının ölüme terk edildiği iddiası

Korkunç iddia: Huzurevlerindeki koronavirüs hastaları ölüme terk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.