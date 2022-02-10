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Bilim insanları açıkladı! 6 Şubat'ta Güneş'te yaşandı, Dünya'yı etkileyebilir!

10.02.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hint Bilim, Eğitim ve Araştırma Enstitüsünde görevli bilim insanlarının Güneş açıklaması bir anda dikkatleri üzerine çekti. Bilim insanları, 6 Şubat'ta Güneş'te bir patlama yaşandığını belirterek, patlamanın manyetik fırtınaya yol açtığı ve bu fırtınanın Dünya'yı etkileyebileceğini kaydetti.

Bilim insanları açıkladı! 6 Şubat'ta Güneş'te yaşandı, Dünya'yı etkileyebilir!

Güneş'te meydana gelen patlamanın oluşturduğu jeomanyetik fırtına Dünya'yı etkisi altına alabilir. Hint Bilim, Eğitim ve Araştırma Enstitüsünde görevli bilim insanları yaptıkları açıklamada, Güneş'te 6 Şubat'ta patlama yaşandığını belirtti.

Açıklamada, patlamanın manyetik fırtınaya yol açtığı ifade edildi.

VENÜS DETAYI DA VAR! PEKİ TEHLİKELİ Mİ, YOKSA DEĞİL Mİ?

Manyetik fırtınanın önce Venüs'ü ardından da 9 Şubat (dün) veya 10 Şubat'ta saniyede 415-615 kilometre hızla Dünya'yı etkileyebileceği duyurulan açıklamada, fırtınanın "etkisinin çok tehlikeli olmasının muhtemel görülmediği" kaydedildi.

Açıklamada, fırtınanın dünyanın manyetik alanını etkileyebileceğine dikkat çekildi.

KUTUPLARIN İLERİSİNDE DE GÖRÜLEBİLİR

Hint basını, güneş fırtınasının, jeomanyetik aktiviteye neden olacağını bunun da genellikle kuzey ülkelerinde görülen, kuzey ışıkları olarak adlandırılan gökyüzünde oluşan renkli ışık oyunlarının kutupların ilerisindeki bölgelerde de görülmesine yol açabileceğini duyurdu.

Güneş patlamaları sonucu Güneş'in "korona" adı verilen üst tabakasından uzaya yayılan elektron ve protonlardan oluşan, plazma halindeki yüklü parçacıkların oluşturduğu güneş rüzgarlarının Dünya'nın manyetik alanına etki etmesi olayına güneş fırtınası adı veriliyor.

Dünya tarihinde kaydedilen en şiddetli güneş fırtınası 1859 yılında meydana gelmişti. Carrington Olayı olarak da bilinen bu güneş fırtınası sonucu normalde kutuplara yakın bölgelerde gözlemlenen kuzey ışıkları ekvatora kadar ilerlemişti.

Fırtına sonucunda, Dünya'nın elektromanyetik alanına bağlı olarak çalışan cihazlar da dahil olmak üzere, tüm dünyada elektromanyetik aksaklıklara yol açmıştı.

(AA)

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