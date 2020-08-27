HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu

Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2020 14:28 | Son Güncelleme

Japon bilim insanları koronavirüs salgınının yayılmasını ve bulaşmasını engellemek için kullanılan maskeleri karşılaştırdı. Fugaku isimli süper bilgisayarın yaptığı analize göre pamuk kullanılarak örülen maskelerin kullanılmasının bir faydası olmadığı ortaya çıktı.

Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu

apon bilim insanları saniyede 415 kuadrilyon hesaplama yapabilen Fugaku isimli süper bilgisayarı kullanarak 3 farklı maske türü üzerinde farklı senaryolar denedi.

DAHA AZ DAMLACIĞI DIŞARI SALIYOR

Nikkei Asian Review’da yer alan haberde Fugaku’nun yaptığı incelemeler sonucunda kullan-at tarzında üretilen tıbbi maskelerin en koruyucu ve etkili maske olduğu tespit edildi. İncelemede pamuk ve polyesterden yapılma maskelerden daha güvenli olduğu tespit edilen cerrahi tipi maskelerin kişi öksürdüğü zaman daha az damlacığı dışarı attığı belirlendi.

Bu tür maskelerin poliproplen isimli maddeden üretildiği ve bu sayede ucuza çok sayıda hazırlanabildiği aktarıldı.

Duke Üniversitesi'nde bu ayın başında yapılan bir araştırmada bandana türü maskelerin bir işe yaramadığı ortaya çıkmıştı. Uzmanlar, damlacıkların bulaşmasını en iyi engelleyen maskenin N95 tipi maske olduğunu duyurmuştu. Uzmanlar 11 ve 12 numaralı maskelerin koruyucu bir özelliği olmadığını söyleyerek uyarıda bulunmuştu.

Japon hükümetine bağlı çalışan Riken Enstitüsü’nde yapılan araştırmada cerrahi tipi maskelerin, öksürüklerin neredeyse hepsini tutmayı başardığı fakat pamuk ve polyester maskelerde bu oranın yüzde 80 olduğu belirtildi.

Kobe şehrinde yapılan incelemelerde ve bilgisayar modellemelerinde cerrahi maskelerde, maske ile yüzün arasında kalan köşelerdeki açıklıklardan damlacıkların kaçabildiği belirtildi. Yapılan açıklamada cerrahi maskelerde hava damlacıklarının salınma oranı yüzde 10 olarak belirlenirken polyester ve pamuklu maskelerde bu oranın y üzde 40 olduğu kayıtlara geçti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Rusya'nın en güzel kadını!İşte Rusya'nın en güzel kadını!
Altın avcıları Sudan'ın 2 bin yıllık tarihini yok ettiAltın avcıları Sudan'ın 2 bin yıllık tarihini yok etti
Android'e 5 yeni özellik geldi! Google yine hayatı kolaylaştırdıAndroid'e 5 yeni özellik geldi! Google yine hayatı kolaylaştırdı
En Çok Okunan Haberler
İsmail Saymaz'ın paylaşımı olay oldu!
İsmail Saymaz'ın paylaşımı olay oldu!
Adana'daki otobüste taciz ve hırsızlık iddiası! Gözaltına alındı
Adana'daki otobüste taciz ve hırsızlık iddiası! Gözaltına alındı
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
Bomba iddia! Faturaları ödemekten bıkınca...
Bomba iddia! Faturaları ödemekten bıkınca...
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
İlginizi Çekebilir
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Diğer Haberler
Koronavirüs önlemlerini hiçe sayan AB Ticaret Komiseri Hogan istifa etti
Koronavirüs önlemlerini hiçe saydı, istifa etti
"Koronavirüs aşısı kadınlar ve erkekler için farklı olmalı"
Koronavirüs aşısı kadınlar ve erkekler için farklı olmalı
Altın avcıları Sudan'ın 2 bin yıllık tarihini yok etti
Altın avcıları Sudan'ın 2 bin yıllık tarihini yok etti
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması
NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması
ABD'li Başsavcı: Jacob Blake'in otomobilinde bıçak bulundu
ABD'li Başsavcı: Jacob Blake'in otomobilinde bıçak bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.