Bilim insanları açıkladı! 'Eşimle hep kavga ediyorum' diyorsanız...'

Sürekli çatışmadan kaçınma kesinlikle uzun süreli bir ilişki kurmanın en iyi yolu değildir. Aksine, tartışırken fikrinizi açıkça konuşabiliyorsanız, bu, sevginizi başka bir düzeye çıkarmaya hazır olduğunuz anlamına gelir.Yetişkin insanlar kişisel saldırılara ya da bağırmaya başvurmazlar. Bunun yerine, her zaman bir uzlaşmaya varmaya ve ilişkilerini sağlıklı bir argüman yardımıyla geliştirmeye çalışırlar.

Tabii ki, partnerinizin sizi çıldırtan bazı alışkanlıklarına göz yummak daha kolay olurdu. Fakat gelecekte daha iyi bir sonuç elde etmek için tüm acı ve rahatsızlıklara dayanmaya hazır olmanız gerçek sevginizin bir işareti olabilir. Başka bir deyişle, tartışmak daha kararlı olduğun anlamına gelir. Sadece hatırla - ne sıklıkla ailenle ya da kardeşlerinle savaşırsın? Aynı şey eşiniz için de geçerli: eğer çok tartışırsanız ve her zaman üstesinden gelirseniz, bu, büyük resmi sevdiklerinizle birlikte gördüğünüz anlamına gelir.

Bir ilişki yaşamak kolay değil. Eğer eşinize önem veriyorsanız, her zaman sınırlarınızı zorlamak zorundasınız. Ve eğer sizin için aynısını yapmazsa, kızgınlık hissetmeye başlayabilirsiniz. Eğer siz susarsanız kızgınlığınız daha da büyür ve partneriniz istediği her şeyi sahip olacbileceğini düşünebilir. Sağlıksız bir ilişkiye giden yol budur. Bu problemle başa çıkmanın yolu, olumsuz duygularınızı açığa çıkarmak ve eşit olduğunuzu göstermektir.

Birkaç yıldır birlikte olsanız bile, aynı fikirde olmadığınız şeyler illa ki olacaktır. Ve bu hiç de fena değil - yapıcı çatışmalar ilişkinizin kıvılcımını tetikleyebilir ve daha heyecanlı hale getirebilir. Her ikiniz de her şey üzerinde hemfikir olsaydınız sevginizin ne kadar sıkıcı olacağını hayal edin! Bu yüzden tartışmayı da bilin ve argümanları ilişkiniz için yararlı hale getirmeye çalışın.

BONUS: SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE NASIL TARTIŞILIR?

“İyi dövüş” ve “kötü dövüş” arasında bir fark olduğunu ve ilişkiniz için sadece iyi olanın yararlı olabileceğini unutmamak her zaman önemlidir. Tartışmanızı üretken bir tartışmaya dönüştürmek için izlemeniz gereken bazı tavsiyeler şunlardır: Birbirinize saygı duyun. Her ikiniz de kendi zayıf noktalarınız olan insanlarsınız, bu yüzden bel altına vurmayın ve eşinize geri dönülmez biçimde zarar verebilecek şeylere baskı uygulamayın. Özür dile. Eğer yanılıyorsan, itiraf et ve üzgün olduğunu söyle. Bu küçük aksiyon seni daha zayıf hissettirmeyecek. Aksine, partnerinizi hala önemsediğinizi gösterecektir. Konuya bağlı kalın. Asla önceki ilişkileri veya eşinizin önceden yaptığı yanlışları dile getirmeyin. Üçüncü kişileri dahil etmeyin. Arkadaşlarınızı veya akrabalarınızı tartışmanıza dahil etmeniz partnerinizin kendisini izole ve saygısız hissetmesini sağlayabilir, bu nedenle sorunu çözmek için kimseye hitap etmeden önce elinizden gelenin en iyisini yapın.