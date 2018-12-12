Bilim insanları açıkladı! 'Eşimle hep kavga ediyorum' diyorsanız...'

Bilim insanları, kavga eden çiftlerin birbirlerini gerçekten sevdiğini söylüyor.

Zaman zaman tartışmak ilişkiyi güçlendiriyor

TARTIŞMAK OLGUN BİR İLİŞKİNİN İŞARETİDİR Sürekli çatışmadan kaçınma kesinlikle uzun süreli bir ilişki kurmanın en iyi yolu değildir. Aksine, tartışırken fikrinizi açıkça konuşabiliyorsanız, bu, sevginizi başka bir düzeye çıkarmaya hazır olduğunuz anlamına gelir.Yetişkin insanlar kişisel saldırılara ya da bağırmaya başvurmazlar. Bunun yerine, her zaman bir uzlaşmaya varmaya ve ilişkilerini sağlıklı bir argüman yardımıyla geliştirmeye çalışırlar.

TARTIŞMAK UMURUNDA OLDUĞUN ANLAMINA GELİR Tabii ki, partnerinizin sizi çıldırtan bazı alışkanlıklarına göz yummak daha kolay olurdu. Fakat gelecekte daha iyi bir sonuç elde etmek için tüm acı ve rahatsızlıklara dayanmaya hazır olmanız gerçek sevginizin bir işareti olabilir. Başka bir deyişle, tartışmak daha kararlı olduğun anlamına gelir. Sadece hatırla - ne sıklıkla ailenle ya da kardeşlerinle savaşırsın? Aynı şey eşiniz için de geçerli: eğer çok tartışırsanız ve her zaman üstesinden gelirseniz, bu, büyük resmi sevdiklerinizle birlikte gördüğünüz anlamına gelir.

MÜCADELE İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRIR İlişkinize güven oluşturmak için sessiz kalmamalısınız. Aksine, partnerinize açık bir şekilde yaklaşmak, eylemlerinizin sorumluluğunu almak ve birbirinizi dikkatlice dinlemek gerekir. Tartışma, iletişimin en büyük biçimlerinden ve en dürüst olanlarından biri olduğundan, samimiyet, güven ve bağlantı duygularını hızlandırmaya ve partnerinizle daha verimli iletişim kurmayı öğretmeye gerçekten yardımcı olur.

TARTIŞMAK SAĞLIKLI BİR İLİŞKİNİN İŞARETİDİR Psikologlar sağlıklı ve mutlu bir ilişki için 7 kilit nokta olduğuna inanıyor ve tartışmak bunlardan biri. Aslında, bir çift tartışmazsa, bu birşeylerin doğru gitmediğinin bir işareti olabilir. Tartışma, çiftlerin kendileri için önemli olan şeyleri ele alarak ve tartışarak değerlerini ve duygularını tekrar gözden geçirmelerine yardımcı olur. Ancak tartışırken daha sağlıklı argümanlar sunmayı ve sesinizi yükseltmemeyi tercih edin.

TARTIŞIYOR OLMAK BAĞLANTINIZI GÜÇLÜ KILAR Partnerinizle tartışırken kazanmanız veya kaybetmeniz fark etmez. En değerli şey, birbiriniz hakkında ve daha da önemlisi kendiniz hakkında çok şey öğrenmenizdir. Küçük çatışmalar, ikinizin de gerçek doğasını açığa çıkarmasına yardım eder ve partnerinizle nasıl başa çıkacağınızı gösterir. Ve birlikte tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başarırsanız, aranızdaki bağı nasıl güçlendireceğinizi öğrenirseniz

TARTIŞMAK RAHATLADIR Bir ilişki yaşamak kolay değil. Eğer eşinize önem veriyorsanız, her zaman sınırlarınızı zorlamak zorundasınız. Ve eğer sizin için aynısını yapmazsa, kızgınlık hissetmeye başlayabilirsiniz. Eğer siz susarsanız kızgınlığınız daha da büyür ve partneriniz istediği her şeyi sahip olacbileceğini düşünebilir. Sağlıksız bir ilişkiye giden yol budur. Bu problemle başa çıkmanın yolu, olumsuz duygularınızı açığa çıkarmak ve eşit olduğunuzu göstermektir.

TARTIŞIYORSANIZ BİR ARADA KALMANIZI DAHA MUHTEMEL DEMEKTİR Bazı çalışmalara göre, çiftlerin genellikle yaptığı en büyük hata kaçınmadır- çoğu zaman bir şeylerin yanlış olduğunu hissederiz ama hiçbir şey söylemeyiz. Ve bu zayıf iletişim, ayrılmanın en yaygın nedeni haline geliyor. Hassas konuları tartışmanın ilişkiniz için iyi bir şey yapmadığına inansanız da, aslında bu doğru değildir. Tartışmak, sorunlarınıza odaklanmanıza ve çok büyük hale gelmeden onları çözmenize izin verir. Bu yüzden tartışan çiftler, uzun bir süre birlikte kalırlar.

TARTIŞMAK TUTKULARI ORTAYA ÇIKARIR Bazı çiftler, şiddet seviyelerini artırdıkları için yoğun tartışmalardan hoşlanırlar. Bilinçaltında, bu insanlar kavgaların sadece tutkularının bir işareti olduğunu bilirler ve anlaşmazlıkları daha da tutkulu bir hale gelir. Eğer ilişkinizi güçlü hale getirmek istiyorsanız duyguları içeride yaşamak yerine zaman zaman dışarı çıkarmayı denemelisniz. Ancak herhangi bir tartışmayı olumlu bir şekilde bitirmeyi unutmayın.

TARTIŞMAK SIKINTIDAN KURTARIR Birkaç yıldır birlikte olsanız bile, aynı fikirde olmadığınız şeyler illa ki olacaktır. Ve bu hiç de fena değil - yapıcı çatışmalar ilişkinizin kıvılcımını tetikleyebilir ve daha heyecanlı hale getirebilir. Her ikiniz de her şey üzerinde hemfikir olsaydınız sevginizin ne kadar sıkıcı olacağını hayal edin! Bu yüzden tartışmayı da bilin ve argümanları ilişkiniz için yararlı hale getirmeye çalışın.