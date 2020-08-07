Bilim insanları açıkladı: Karantina uygulamaları küresel ısınmayı ne kadar etkiledi?

Bilim insanları, yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle yoğun olarak Şubat ve Haziran ayı ayları arasında uygulanan küresel karantinanın çevre üzerindeki etkilerini analiz etti. NTV'de yer alan habere göre; İngiltere’deki Leeds Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, pandemi kısıtlamları kapsamında durdurulan endüstriyel faaliyetlerinin seyahatlerin küresel ısınma etkisi üzerinde oldukça sınırlı bir etkisi olduğu aktarıldı.

Buna göre sera gazları emisyonlarında ve hava kirliliğindeki dramatik düşüşe rağmen 2030 yılına kadar küresel sıcaklıkların tahmin edilenden sadece 0,01 derece düşük olması bekleniyor.

YÜZYILIN ORTASINDA 1,5 DERECELİK SICAKLIK ARTIŞI

Öte yandan çalışmanın yazarları ,gerekli tedbirlerin alınması halinde çevredeki toparlanmanın uzun vadeli görünümünün önemli ölçüde değişebileceğini vurguluyor. Küresel olarak uygulanacak güçlü bir eylem planı, dünyanın bu yüzyılın ortalarında 1,5 derece daha ısınmasını önleyebilir.

KARBONDİOKSİT EMİSYONLARI YÜZDE 17'LİK DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Önceki çalışmalar, pandemiye önlem olarak dünya çapında ulaşım sistemleri kapandığında sera gazı emisyonlarında önemli değişiklikler olduğunu zaten ortaya koymuştu. Krizin zirvesinde küresel günlük karbondioksit emisyonlarında yüzde 17’lik bir düşüş gerçekleşmişti.