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Bilim insanları açıkladı: Mars'ta yaşam, buz katmanlarının altında olabilir!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
23.10.2024 14:39
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Bilim insanları, Mars’taki buz katmanlarının altında yaşamı destekleyebilecek eriyen su havuzları olabileceğini açıkladı.

Bilim insanları açıkladı: Mars'ta yaşam, buz katmanlarının altında olabilir!

NASA'nın yeni araştırması, Mars’taki buz katmanlarının altında yaşamı destekleyebilecek eriyen su havuzları olabileceğini gösteriyor. Çalışmaya göre, Mars'taki tozlu buz katmanlarının altına güneş ışığı sızarak fotosentez için koşullar oluşturabilir. Ayrıca eriyen su havuzları, Dünya'nın cryoconite deliklerine benzer şekilde Mars’ın tropikal bölgelerinde de bulunabilir.

Mars'ta yaşama dair doğrudan bir kanıt bulunmamasına rağmen, yeni NASA çalışması, gezegenin donmuş yüzeyinin altında mikroorganizmaların hayatta kalabileceği yönünde umut verici ipuçları sunuyor. Araştırmacılar, bilgisayar modellerini kullanarak, Mars’taki su buzunun altına yeterli güneş ışığının nüfuz edebileceğini ve erimiş su havuzlarında fotosentezin gerçekleşebileceğini ortaya koydu.

Makalenin başyazarı, NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Aditya Khuller, "Evrenin herhangi bir yerinde yaşam bulmaya çalışıyorsak, Mars'taki buz katmanları incelemememiz gereken en erişilebilir yerlerden biridir" dedi.

DHA

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Mars
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