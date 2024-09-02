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Bilim insanları açıkladı! Olası kıyamet senaryosu ayağa kaldırdı! Akın akın satın alıyorlar

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
02.09.2024 16:00
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Bilim insanlarından yaptığı araştırmayla çarpıcı detaylar ortaya çıkardı. Bir dergide yayınlanan kıyamet senaryosunda ayakta kalan ülkeler sayılı iken, milyarderlerin kıyamete hazırlık olarak Yeni Zelanda'da sığınak amacıyla arazi satın aldıkları öğrenildi.

Bilim insanları, dünyanın küresel çöküşü durumunda sığınabilecek en güvenli ülkeleri sıraladı. Bu ülkeler arasında, Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere ve İrlanda ile Avustralya'nın Tazmanya eyaleti bulunuyor. Yeni Zelanda jeotermal ve hidroelektrik enerjiye, bol tarım arazisine ve düşük nüfus yoğunluğuna sahip olması nedeniyle bu listede ilk sırada yer aldı.

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UYGARLIK TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA

Sözcü'de yer alan habere göre, araştırmacılar, birbirine karmaşık ağlarla bağlı enerji temelli küresel ekonominin neden olduğu çevresel hasar nedeniyle insan uygarlığının "tehlikeli bir durumda" olduğunu ifade etti. Uzmanlar şiddetli bir finansal kriz, küresel ısınmanın etkileri, doğanın tahribatı, covid-19'dan daha kötü bir pandemi veya bunların bir kombinasyonunun küresel bir çöküşün ortaya çıkabileceğini bildirdi.
Gezegeni tehlikeye atan bir çöküşe karşı daha dirençli olacağını değerlendirmek için ülkeler, nüfusları için gıda yetiştirme, sınırlarını istenmeyen kitlesel göçlerden koruma, elektrik şebekeleri ve bazı üretim yeteneklerine göre sıralandı.

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ILIMAN BÖLGELER İLK SIRADA

Ilıman bölgelerdeki ve çoğunlukla düşük nüfus yoğunluğuna sahip adalar gezegendeki tüm sorunlardan en az etkilenen olması nedeniyle ilk sırayı aldı. Bununla birlikte bilim insanları, çalışmalarının dayanıklılığı artırmak için ülkelerin iyileştirmesi gereken faktörleri vurguladı.
Ekonomik verimliliğe değer veren küreselleşmiş bir toplumun dayanıklılığa zarar verdiğini ve gıda ve diğer hayati sektörlerde yedek kapasitenin bulunması gerektiğini belirtti.

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MİLYARDERLER ARAZİ SATIN ALIYOR

Sustainability dergisinde yayınlanan çalışmada, milyarderlerin kıyamete hazırlık olarak Yeni Zelanda'da sığınaklar için arazi satın aldıkları belirtildi.
İngiltere'deki Anglia Ruskin Üniversitesi Küresel Sürdürülebilirlik Enstitüsü'nden Prof. Dr. Aled Jones, "Yeni Zelanda'nın listemizde olmasına şaşırmadık. Sınırları kolayca korunabileceği ve iklimin ılıman olduğu bölgelerin en güvenli yerler olduğu sonucuna vardık. Dolayısıyla, geriye dönüp bakıldığında, üzerinde büyük adaların listede başı çektiği oldukça açık" dedi.

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İNGİLTERE'NİN FELKATE KARŞI GÜÇLÜ

Prof. Dr. Jones sözlerine şöyle devam etti:
"İngiltere'nin olası bir felakete karşı güçlü çıkması bizi oldukça şaşırttı. Ülke, yoğun bir nüfusa ve geleneksel olarak dış kaynaklı üretime sahip. Şu anda kendi yiyeceğinin yalnızca yüzde 50'sini üretiyor. Ancak şoklara dayanma potansiyeli var."
Araştırmanın yazarları, aynı zamanda çevresel yıkım, sınırlı kaynaklar ve nüfus artışı nedeniyle dünyanın geleceğinin büyük bir tehdit altında olduğuna işaret etti.

"CANKURTARAN SANDALLARI"

Diğer taraftan araştırmacılar, "korkunç toplumsal çöküşlerden etkilenmeyen" ve bu nedenle nüfuslarını önemli ölçüde koruyabilen yerleri "cankurtaran sandalları" olarak tanımlandı.

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"TÜM FELAKETLERİN AYNI ANDA YAŞANABİLİR''

Anglia Ruskin Üniversitesi Küresel Sürdürülebilirlik Enstitüsü'nden Prof. Dr. Aled Jones, "Büyük küresel gıda kayıpları, bir finansal kriz ve bir pandemi son yıllarda art arda meydana geldi. Bunlar aynı anda gerçekleşmediği için şanslıyız. Ancak, tüm bunların aynı yıl gerçekleşmemesi için gerçek bir neden yok" diye belirtti.

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İngiltere Yeni Zelanda bilim kıyamet
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