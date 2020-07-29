HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bilim insanları ateşle oynuyor: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Bilim insanları ateşle oynuyor: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.07.2020 09:57 | Son Güncelleme

Bilim insanları 100 milyon yıldan uzun bir süredir uyku halinde olan mikropları başarıyla canlandırdıklarını duyurdu.

Bilim insanları ateşle oynuyor: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Mikropların dinozorların yaşadığı dönemden kalma oldukları belirtildi. Küçük organizmalar, Güney Pasifik'de denizin dibinde, besin açısından zayıf ve ama hayatta tutacak kaçar oksijen içeren tortu katmanlarında uyku halindeydi.

BBC Türkçe'nin haberine göre araştırmayı Japonya Deniz-Yeryüzü Bilim ve Teknoloji Ajansı öncülüğündeki ekip yürüttü.

Araştırma, yeryüzünde az oksijen ve besinle on milyonlarca yıl var olabilen bazı ilkel türlere de ışık tutuyor.

Bilim insanları Güney Pasifik deniz yatağındaki 100 milyondan uzun süredir var olan tortu katmanlarını inceledi.

Araştırmacılar, neredeyse bütün bir çağ boyunca uyku halinde kalan mikropları uyandırmak için örnekleri kuluçkaya yatırdı ve mikropları canlandırabildi.

Japon bilim insanlarının öncülüğünde araştırmaları yürüten ekip, buldukları hemen hemen tüm mikropları canlandırabilmelerinin kendileri için de şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Mikroplar yer yüzündeki en basit organizmalar arasında yer alıyor ve denizaltında oksijen bulunmayan hava boşlukları gibi olağan dışı çevre koşullarında yaşayabiliyor. Daha gelişmiş mikroplar ise bu ortamlarda da hayatta kalamıyor.

'HATA YAPTIK SANDIM'

Araştırmanın başyazarlarından Yuki Morono, "Mikropları bulduğumda önce bulgulardan şüphelendim, bir hata ya da deneyin başarısız olması sonucu ortaya çıktıklarını düşündüm" dedi.

AFP haber ajansına konuşan Morono, "Deniz altındaki biyosferdeki organizmalar için yaş sınırı olmadığını biliyoruz" diye ekledi.

URI Okyanus Bilimleri Enstitüsü'nden araştırmaya katılan Profesör Steven D'Hondt, mikropların deniz yatağında delinen en eski tortu katmanından çıktıklarını söyledi.

D'Hondt, "Deldiğimiz en eski tortu katmanı aynı zamanda en az besine sahip katman, hala canlı organizmalar var ve uyanıp büyüyüp çoğalabilirler" dedi.

Morono da, tortulardaki oksijenin, mikroplar için hiçbir enerji harcamadan milyonlarca yıl canlı kalabilmelerini sağladığını ifade etti.

Morono, araştırmanın yeryüzündeki en basit canlı yapılarının hayatta kalabilme yeteneklerine işaret ettiğini söyledi ve "Bizim aksimize, mikroplar bölünerek çoğalıyor dolayısıyla belirli bir ömürleri yok" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tevfik Göksu'dan İBB'ye ağaç tepkisi Tevfik Göksu'dan İBB'ye ağaç tepkisi
Trump: Kimse beni sevmiyorTrump: Kimse beni sevmiyor
Eğer bunları yapmazsanız ayaktaki bunyonlar büyüyebilir! Kötü sonu engellemek için...Eğer bunları yapmazsanız ayaktaki bunyonlar büyüyebilir! Kötü sonu engellemek için...

En Çok Okunan Haberler

SONAR'dan koronavirüs döneminin en başarılı belediye başkanları anketi

SONAR'dan koronavirüs döneminin en başarılı belediye başkanları anketi

Valilik duyurdu: Kurban Bayramı’nda yasak!

Valilik duyurdu: Kurban Bayramı’nda yasak!

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Ünlü şefe benzerliğiyle olay oldu! "Buraya gelmiş en iyi yarışmacısın"

Ünlü şefe benzerliğiyle olay oldu! "Buraya gelmiş en iyi yarışmacısın"

Rusya'nın Karadeniz'deki savaş gemisi hamlesine AB'den uyarı

Rusya'nın Karadeniz'deki savaş gemisi hamlesine AB'den uyarı

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

İlginizi Çekebilir

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Diğer Haberler
Trump: Kimse beni sevmiyor

Trump: Kimse beni sevmiyor

ABD'de Kovid-19 yardım parasıyla Lamborghini alan iş yeri sahibi tutuklandı

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Karadeniz'de sular ısınıyor! Rusya'nın savaş gemisi hamlesine AB'den sert uyarı

Rusya'nın Karadeniz'deki savaş gemisi hamlesine AB'den uyarı

NASA: 190 metre çapında asteroit Dünya’ya yaklaşıyor

190 metre çapında! Dünya’ya yaklaşıyor

Koronavirüslü Türk çift Berlin'i teyakkuza geçirdi!

Koronavirüslü Türk çift Berlin'i teyakkuza geçirdi!

Libya İçişleri Bakanı Başağa'dan kritik açıklama: ABD seçimlerinden istifade edecekler

Libya'nın kaderiyle ilgili kritik açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.