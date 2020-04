Bilim insanları Bakanlık'tan ayrıntılı veri istiyor

"Ülkedeki durumu daha iyi anlamış ve topluma anlatmış olacağız. Çünkü belirsizlik kaygı doğuruyor. Toplum, riski gerçek boyutlarıyla öğrenmiş olacak. Daha iyi bir salgın yönetimi olacak, daha az bir hasarla salgını daha iyi yöneteceğiz. Bazı soruların yanıtlarını öğrenmiş olacağız. Örneğin salgının bulaştırıcılık hızı, yaptığımız müdahalelerin etkili olup olmadığını göreceğiz. Şu an şu önlemi almamız önemli, diyeceğiz örneğin. Kısıtlamaları kaldırırken de aynı şekilde.”

Böyle bir pandemiye sadece sağlık teşkilatı değil, her sektör ve her bireyin tepki verdiğini hatırlatan Prof. İnandı, “Bireylerden evde kalması, elini yıkaması, ateşini kontrol etmesi gibi şeyler bekliyoruz. Kendiyle ilgili kararları alacak. Örneğin yaşadığı ilde hiçbir vaka yoksa gereksiz bir kaygı yaşayacak. Türkiye'nin her tarafıyla aynı strese girip aynı kaygıyı yaşamış olacak” diyor.

İnandı’ya göre bayramdan sonra normalleşmeye geçileceği açıklamasına da temkinli yaklaşmak gerek:

"Şu anda gördüğümüz eğri normal, doğal salgın eğrisi değil. Alınan toplumsal önlemlerle baskılanmış bir eğri. Üzerine büyük bir yük konmuş, bu yükle aşağıya bastırılmış. Su basıncı olarak düşünelim, bu yükü hafifletmeye kalktığınızda, yukarı doğru kalkma eğilimi taşıyacak. Erken dönemde hafiflerse kontrolden her an çıkabilir.”

Türkiye'de valilikler tarafından pandemi kurulları oluşturuldu ve bu kurullara birer halk sağlığı uzmanı alınması önerildi, ancak genelgeye rağmen bütün illerde buna uyulmadı. Prof. Tacettin İnandı, Hatay’daki pandemi kurulunda değil, ama danışmanlık yapıyor. Kurula yaptığı tavsiyelerin önemli bir kısmının hayata geçtiğini söyleyip ekliyor: