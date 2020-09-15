Bilim insanları, beklediğinizden iki kat fazla kilo vermenin yolunu ortaya koydu

18 ay süren araştırma için iki farklı gruba ayrılan katılımcıların kilo verme eğilimleri takip edildi.

Mesele kilo vermek olunca diyete girmek çok önemli bir eylem olarak öne çıksa da yapılan yeni bir çalışma fiziksel durumun en az diyet kadar hatta belki de ondan daha fazla önemli olduğuna işaret ediyor.

El Espanol gazetesinde yayımlanan bir makale, kilo verme rejimi öncesinde fiziksel durumun iyi hale getirilmesinin, hedeflenen kiloya ulaşmada etkisinin çok büyük olduğunu savunuyor.

Bu çıkarımın, Amerikan Endokrinoloji Derneği'nin yıllık toplantısında görüşülen ve yakında Journal of Endocrine Society dergisinde yayımlanması beklenen bir çalışmanın sonuçlarına ait olduğu ifade ediliyor.

Somag News sitesinin haberine göre, zinde olmak ve kilo vermek arasındaki ilişkinin analiz edildiği 18 aylık bu çalışmada yaklaşık 60 aşırı kilolu ya da obez kişinin durumu incelendi.

Katılımcılardan bazıları "fiziksel durumu çok kötü", diğerleri de "fiziksel durumu kötü ya da daha iyi" şeklinde gruplara ayrıldı. Neticede 20 kişi ilk gruba dahil edildi, kalanları da ikinci grupta yer aldı.