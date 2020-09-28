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Bilim insanları bu durum karşısında şaşkın! Aynı dalda hem şeftali hem de elma yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 09:29 | Son Güncelleme

Adıyaman’da herhangi bir aşılama olmadan şeftali ağacının aynı dalındaki sürgünde şeftali ile elma yetişti. Bilim insanları bu durumu ‘mutasyon’ olarak değerlendiriyor.

Bilim insanları bu durum karşısında şaşkın! Aynı dalda hem şeftali hem de elma yetişti

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyünde Mahmut Toprak’a ait bahçede inanılması güç bir tabiat olayı yaşandı. Herhangi bir aşılama olmadan, şeftali ağacında elma ve şeftali aynı sürgünde aynı anda yetişti. Şeftali ağacında aşılama olmadan elma yetişmesi bilim insanlarını da şaşırttı. Doğal olarak gelişen bu durum görenleri hayrete düşürdü. Aynı dal üzerinde aynı zamanda yetişen elma ve şeftaliye ise sahibi gözü gibi bakıyor.

'BU ALLAH'IN BİR HİKMETİDİR'

Ortaya çıkan bu durumu “Allah’ın hikmeti” olarak değerlendiren Mahmut Toprak, “Bahçemizde her türlü meyve var. Şeftali toplarken elma ve şeftaliyi fark ettim. Şeftali ağacında bir şeftali bir de elma var. Çiçek zamanı tozlanma mı olmuş ne olmuş bilmiyorum. Bu da Allah’ın bir hikmetidir” dedi.

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'ÇOK İLGİNÇ VE ENTERESAN'

Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Uzmanı Gani Bereket, bu durumun alışılagelmiş bir durum olmadığınI belirterek, ”Hem şeftali hem elma Rosaceae (gülgiller) familyasından. Ancak türler farklı olduğu için aynı anda aynı dalda aynı sürgünde farklı meyvelerin bir arada oluşması bu türler açısından çok ilginç ve çok enteresandır. Bu meyvelerin görsellerini Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri bölümündeki hocalarımıza gönderdik. Onlarında yorumlarını aldık. Büyük bir ihtimalle bir mutasyon görülüyor. Zaman zaman sert kabuklularda, sert çekirdeklilerde ve yumuşak çekirdeklilerin birbirleriyle aynı ağaçta görüntülerini görebiliyoruz. Bunlar tabiatta görebildiğimiz şeyler. Ancak farklı türlerin aynı sürgün üzerinde aynı ağaç üzerinde görülmesi çok alışılagelmiş bir şey değil. Ben ilk defa görüyorum. Hocalarımız da bunun mutasyon olabileceği görüşündeler” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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