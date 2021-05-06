Bilim insanları burun boyutları ve penis ölçüleri arasındaki ilişkiyi inceledi

Japonya'da yapılan bir araştırmada, büyük burunlu erkeklerin penis boylarının da daha uzun olduğu belirlendi. Araştırmayı yapan üniversite bunun bir ilk olduğunun altını çizdi.

126 ERKEK İNCELENDİ

Bilim insanları, bağlantıyı belirlemek için kısa süre önce ölen orta yaşlı 126 erkeğin vücutlarını inceledi ve tüm organlarını ölçtü.

BURUN ÖLÇÜSÜ BEŞ BUÇUK SANTİMETREYE KADAR OLAN ERKEKLER...

Basic and Clinical Andrology Dergisi'nde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, ölçüsü 5.5 cm'ye kadar olan burna sahip erkeklerin penis erekte haldeki uzunluklarının ortalama 13 cm olduğu belirlendi. Burun ölçüsü 4.5 cm'den küçük olan erkeklerin için ise bu ölçünün yaklaşık 10 cm olduğu belirtildi.

Araştırmacılar erekte olmayan penis boyuyla burun ölçüsü arasında ise bir ilişki bulamadıklarını kaydetti. Araştırmada, "Burun büyüklüğünün erekte haldeki penis uzunluğu ile ilişkili olması, penis uzunluğunun yaş, boy veya vücut ağırlığına göre belirlenemeyeceğini, ancak doğumdan önce belirlenmiş olduğunu gösterir" ifadeleri yer aldı.

Araştırmacılar, burun ve penis boyutları arasında bir bağlantı keşfetmiş olsalar da, "Gerilmiş penis uzunluğu ile burun boyutunun neden ilişkili olduğu hala belirsiz" ifadelerini kullandı.

