Bilim insanları geliştirdi! Koku alabiliyor, görenleri şaşırtıyor

Şifacı robot, doktor drone ve hemşire robot derken, görenleri şaşırtan robotlara bir yenisi daha eklendi. Media Line'ın haberine göre, Tel Aviv Üniversitesi'nden bilim insanları, robotların biyolojik bir sensör kullanarak koku almalarını sağlayan yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu, araştırma ekibinin yakındaki kokuları tespit etmek ve bunları bilgisayarlara elektrik sinyalleri olarak iletmek için gerçek böcek sensörlerini kullanmanın bir yolunu bulmasıyla mümkün oldu.

"BÖCEĞİN BURNUNU SENSÖRÜMÜZ OLARAK KULLANIYORUZ"

Teknolojinin basit olduğunu söyleyen Tel Aviv Üniversitesi'nden Dr. Ben Maoz, "Böceğin biyolojik ‘burnunu’ alıyoruz ve bunu sensörümüz olarak kullanıyoruz. Bu, iki elektrot kullanılarak robota entegre edilen gerçek bir biyolojik burun." diye konuştu.

Profesör Amir Ayali ve projedeki başka bir araştırmacı bu biyo-hibrit yaklaşımın teknolojinin evriminde önemli bir adım olduğunu, çünkü insanların aksi takdirde son derece zorlayıcı olabilecek engelleri aşmasına olanak tanıdığını söyledi. Örneğin, başarılı koku sensörleri geliştirmek gibi.

Böceklerin hayatta kalmak için koku alma duyularını kullandıklarını söyleyen Maoz ise "Çiçekleri koklamaya ihtiyaçları var, avcıları koklamaya ihtiyaçları var ve günümüzün elektronik araçlarıyla bu yeteneklerin yakınından bile geçmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Maoz'a göre, kendisi, Profesör Ayali, Profesör Yossi Yovel ve üniversitede doktora öğrencisi olan Neta Shvil, bir araya gelerek bir koku tanımlama sensörü olarak kullanmak için böceklerin antenini almayı deneyelim dediler.

HAVAALANLARINDA KULLANILABİLİR

Maoz, bu gelişmenin insanlığa birçok yönden yardımcı olabileceğini söylüyor. Örneğin bu, havaalanlarında tehlikeli veya yasa dışı maddelerin keşfedilmesi için kullanılabilir. Bu noktalarda metalleri tespit etmek için çeşitli araçlar olsa da iş uyuşturucu veya patlayıcı kokularını tespit etmeye gelince hayvanlar kullanılıyor.

Maoz, hayvanların uyuşturucuları, patlayıcıları ve çürümüş yiyecekleri tespit etmek için son derece hassas koku alma yeteneklerine sahip olduğunu açıkladı. "Belirli hayvanlar hastalıkları bile tespit edebilir." diye de ekleyen Maoz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece nefesinizi koklayarak belirli bir hastalığınız olup olmadığını belirleyebilecek koku alma cihazına sahip olabileceğimizi hayal edin"

Ayrıca Maoz, bilim insanlarının kendi hassas biyo-hibritlerini farklı uygulamalar için kullanmaya çalıştıklarını söyledi ve "Şu anda sistemimizi 20 farklı koku üzerinde test ettik, ancak belirli uygulamalarla gerçekten ilgilenen farklı şirketlerle şimdiden çalışmaya başladık" dedi.

HENÜZ İLK AŞAMALARINDA AMA...

Ayali ise projenin henüz ilk aşamalarında olmasına rağmen, araştırma ekibinin teknolojiden yararlanmaya büyük ilgi gösteren çeşitli resmi ve ticari kuruluşlarla ilgilenmeye çalıştığını vurguluyor.

Çalışmanın sonuçları, hakemli bilimsel dergi Biosensor and Bioelectronics'te yayınlandı.

