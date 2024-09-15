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Bilim insanları hazırlandı! Yaklaşıyor! 2 ay boyunca 2 ayrı ay olacak

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
15.09.2024 12:32
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NASA tarafından finanse edilen Asteroit Karasal Çarpma Son Uyarı Sistemi’nin (ATLAS) 7 Ağustos 2024’te ‘mini bir ay’ keşfetmişti. Bilim insanlarının keşfettiği ve kainatta nadiren görülen olaya göre, Dünya üzerinde 2 ay boyunca 2 ayrı ay görünecek.

7 Ağustos 2024 günü keşfedilen çapı yaklaşık 10 metre genişliğinde 2024 PT5 isimli bir asteroidin Dünya’ya hızla yaklaştığı keşfedilmişti. Madrid’de bulunan Universidad Complutense’de görev yapan araştırmacılar, 2024 PT5’in 9 Eylül ve 25 Kasım arasında Dünya'nın yörüngesine gireceğini keşfetti. 56 gün boyunca "mini Ay" olarak Dünya'nın uydusu Ay’a eşlik edecek. At nalı şeklinde bir yörünge izleyecek olan "mini Ay" Güneş etrafındaki yoluna devam etmeden önce Dünya'nın etrafında tam bir yörüngeyi tamamlayamadan uzayda yoluna devam edecek.

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ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜNMEYECEK

Araştırmacılar, yaklaşık 10 metre çapına sahip olan 2024 PT5 adlı asteroidin, boyutunun, hızının ve yörüngesinin Dünya'nın yerçekimi alanı tarafından 53 gün boyunca gireceğini ve bu süre zarfında Dünya yörüngesinde döneceğini hesap ettiler. 2024 PT5 adlı asteroid çıplak gözle veya teleskopla görülemeyecek kadar sönük olsa da, gelişmiş gözlemevleri tarafından görülebilecek.

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Amerikan Astronomi Derneği'nin konu hakkında yaptığı açıklama ise şöyle:

"At nalı yollarını izleyen ve Dünya’ya yakın mesafeden hızla yaklaşan Dünya'ya Yakın nesneler (NEO'lar), jeosantrik enerjilerinin saatler, günler veya aylar boyunca negatif hale geldiği ancak Dünya etrafında bir tur bile atmadan yörüngeye bağlı kaldıkları süre boyunca mini ay olaylarına maruz kalabilirler."

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DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Daha önce kainatta yörüngeye birçok kez asteroid girdiği ve benzer olayların yaşandığı belirlendi. ilk defa giren asteroid gerçekleşmeyen olay daha önce de defalarca yaşandı. Örneğin 1981'deki 2022 NX1 ve 2022. 2024 PT5 gibi mini ayların girdiği keşfedildi. Bu geçici durumlar, gökbilimciler için değerli verileri sağlayarak, kütle çekim modellerinin iyileştirilmesine ve Dünya'ya yakın asteroit davranışına ilişkin tahminlerin iyileştirilmesine yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya asteroid
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