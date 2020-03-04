Bilim insanları kanıtladı: Cinsel hayatınızı korumak için bunları yemeyin!

Açıklanan yeni bir araştırma sonucuna göre erkeklerin cinsel hayatının en büyük düşmanının fast food olduğu ortaya çıktı. Avrupa, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kuzey Amerika ülkelerini kapsayan ve 38 yıl süren çalışmaların sonuçlarına bakılacak olursa; sperm kalitesinde ve sayısında ciddi oranda düşüşler yaşandığını ortaya koydu. 1940’lı yıllara oranla bu düşüklüğün %60’lara dayandığını belgeleyen araştırma, günümüzde de hızlı bir şekilde düşüş trendinin devam ettiğini belirtiyor.
Erkeklerde sperm sayısının özellikle son 40 yılda düzenli olarak düşüş göstermesi ile birlikte testosteron seviyelerinde de eş zamanlı bir düşüş yaşandığı gözler önüne serildi.
Sperm sayısı, kalitesi ve erkek testosteronunun neden bu kadar hızla düştüğü tam olarak bilinmiyordu. Potansiyel suçlular olarak radyasyon yayan cep telefonları, kimyasallarla dolu gıdalar, sigara, alkol tüketimi ve obezite gibi unsurlar her zaman ön plana çıkıyordu.
JAMA Network Open’ın yayınlandığı yeni araştırmanın sonuçlarına göre ‘western diet’ olarak bilinen Batı tipi yemek alışkanlığı olan düşük besin kaliteli fast food, sperm ve testosteron düşüklüğünün nedeni olarak gösterildi. Konuyla ilgili konuşan Araştırma Görevlisi Feiby Nassan, bu araştırmanın "erkeklerin yemek alışkanlıkları ile testis fonksiyonlarını karşılaştırma ile incelemek için bugüne kadar yapılan en büyük çalışma." olduğunu söyledi.
Cinsel ilişki esnasında bir erkek 39 milyondan az sperm üretiyorsa, bu sayı düşük sperm sayısına sahip olduğunu ortaya çıkarır. Bu rakam çocuk sahibi olmak isteyen erkekler için çok düşüktür ve partnerini hamile bırakmak için yetersiz bir sayıdır. Araştırmaya göre, işlenmiş gıdalar, tatlı, pizza gibi fast food ürünleri tüketen erkeklerin, düzenli ve sağlıklı beslenen erkeklere göre yaklaşık 68 milyon daha az sperm ürettiği ortaya çıktı.
"Doğurganlık sadece bebek yapmak için önemli değil" diyen Nassan, yeni araştırmaların doğurganlığın erkeğin genel sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini sözlerine ekledi.
Araştırma için 19 yaş üstü 2935 Danimarkalı erkekten kan ve meni örneği alındı. Sonrasında 136 gıda ürününü ne sıklıkla yediklerini belirleyecek olan bir anket dolduruldu. Çalışma için 4 model belirlendi;
1- Sebze, meyve, et, tavuk ve balık ürünleri ağırlıklı sağlıklı beslenme şekli,
2- Danimarkalıların beslenme şekli olan işlenmiş et, tam tahıllı ekmek, balık, çeşniler ve süt ürünleri ağırlıklı beslenen ve adına "açık sandviç" denilen beslenme şekli,
3- Sebze, soya sütü ve yumurta alımının yüksek olduğu ve çok az kırmızı et veya tavuk içermeyen vejetaryen benzeri beslenme şekli,
4- Patates kızartması, işlenmiş gıda, tatlı, şekerli gıdaların ağırlıkta olduğu sağlıksız batı modeli olan fast food beslenme şekli.
Birinci maddede yer alan sebze, meyve, et, tavuk ve balık ürünleri ağırlıklı olarak sağlıklı beslenen erkeklerin sperm sayısı yüksek ve kaliteli olduğu ortaya çıktı. Bu yeme tarzını yarı-vejetaryen ve ardından "smørrebrød" veya Danimarkalı yeme tarzı izledi. Fast food tarzı beslenen erkeklerin sperm sayıları ve kaliteleri en düşük olanlar olarak araştırmaya geçti.
Araştırma Görevlisi Feiby Nassan, işlenmiş gıdaların, "Sperm sayımlarının aşamalı olarak azalmasıyla ilgili yakın geçmişte kaydedilen ve bilinen eğilimden sorumlu olabileceğini" söyledi. Nassan aynı zamanda deniz ürünlerinin, kepekli tahılların, omega-3 yağ asitlerinin, meyve ve sebzelerin "iyi sperm üretimi için gerekli" olduğunu gösterdiğini söyledi.