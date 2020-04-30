Bilim insanları kaygılı: Türkiye’de bilimsel çalışmalar tekelleşiyor mu?

Bilimsel çalışmalara Sağlık Bakanlığı’nda kurulan komisyon karar verecek.Türkiye'de Covid-19 ile ilgili bilimsel çalışmalara izin şartı getirildi. Bundan böyle Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulan Covid-19 Değerlendirme Komisyonu izin verirse bilimsel çalışma yapılabilecek. Hekimler ve bilim insanları, bilimsel araştırmaların tek elde toplanmasından kaygı duyuyor. Türk Tabipleri Birliği, “Sağlık Bakanlığı’nın, yetkisini aşarak bilimsel araştırma hakkını izne tabi tutması kabul edilemez” açıklaması yaptı. Ulusal ve uluslararası mevzuata göre bilimsel araştırma yapmak için etik kurul onayı yeterli. Ancak salgın sırasında bakanlığın kararıyla, araştırma için il sağlık müdürlüklerinden izin şartı getirildi. Şimdi bu sınırlama bir adım daha ileri götürüldü ve yeni kurulan komisyonun iznine bağlandı. Bu karar, bağımsız araştırmaların önünün kesilebileceği anlamına geliyor. Tartışma yaratan yazı Sağlık Bakanlığı Proje Destek Birimi tarafından “bakanlık makamına” gönderilen bir yazının ortaya çıkması da tartışma yarattı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü’nün “Türkiye’de Covid-19 Hasta Verileri” konulu projesinde çalışmak isteyen hekimlerin bu izinlerden muaf tutulduğu belirtilen yazıda, projenin finansmanının bakanlıkça karşılanacağı bildiriliyor. Bunun üzerine açıklama yapan TTB, bir projeye ayrıcalık tanınıp diğerlerine izin şartı getirilmesinin ayrımcı bir tutum ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu bildirdi.

DW Haber'in görüştüğü Prof. Tevfik Özlü ise herhangi bir ayrıcalığın söz konusu olmadığını belirterek, "Biz o yazıdan çok önce bakanlığa başvurup izin aldık. Diğerleri de başvurur ve projeleri onaylanırsa çalışma yapabilirler” dedi. Hiçbir maddi destek almadıklarını da söyleyen Prof. Özlü, “Zaten projenin bütçesi yok, kırtasiye, posta masrafı gibi ufak tefek giderleri kendi cebimizden karşıladık” dedi. Yazıda neden Dünya Bankası bütçesinden bahsedildiği sorusuna Prof. Özlü, "Bunu ben de sordum, proje destek biriminin standart yazısıymış” cevabını verdi. " TTB’nin açıklamasında sanki bizim çalışma için özel bir şey yapılmış gibi bir anlam çıkıyor, bu yanlış” diyen Özlü, etik kurul onayı aldıktan sonra hastane verilerini kullanmak için 81 ilin sağlık müdürlüklerinden tek tek izin almak yerine bakanlığa başvurduklarını söyledi. Bazı klinik araştırmalarda hastalar üzerinde kanıtı ya da etkinliği olmayan ilaçların denenebildiğini hatırlatan Özlü, “ Bu ilaçların rastgele kullanılmaması için etik kurul onayı şart. Bizim çalışmamız müdahalesiz çalışma. Hastalara hiçbir işlem, tedavi, girişim yapmıyoruz. Bir fotoğraf çekiyoruz, gözlem çalışması deniyor buna. Sadece yapılanları kaydediyoruz” dedi.

Türkiye’nin değişik illerinden çok sayıda araştırmacının katıldığı projenin devam ettiğini, yakında sonuçları yayınlayacaklarını bildiren Özlü, “Türkiye'de bu hastalar nasıl tanı alıyor, ne kadar tedavi ediliyor, nerede tedavi ediliyor, ne kadarı iyileşiyor, ne kadarı ölüyor? Bunları istatistiksel olarak yayınlayacağız. Bakanlığın kendi verileri dışında, bağımsız bir çalışma bu” dedi. ‘Bakanın talimatıyla çalışma başlatıldı’ Sağlık Bakanlığı’nın tartışmaya konu olan yazısında Proje Direktörü olarak imzası bulunan Zahide Şenalp ise DW Haber’in sorularını yanıtlarken, sadece bakanlığın onayladığı projeye katılmak isteyenlerin izinden muaf tutulmasını şöyle açıkladı: "Tevfik Hoca bilim kurulu üyesi olması dolayısıyla böyle bir görev verilmiş olabilir. Bakan beyin talimatıyla böyle bir çalışma başlatıldı.” Yasaklanıyor mu kaygısı oluştu Bilimsel çalışmaların izne tabi tutulmasını “kabul edilemez” diye niteleyen TTB ise bunun hukuka aykırı olduğunu bildirdi. "Uluslararası bir halk sağlığı sorununa çözüm getirebilecek çalışmaları engelleyici bu tavrın, kamu sağlığının zararına olduğunu belirtti.