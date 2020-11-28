Bilim insanları kendi kendini yenileyen e-cilt üretti

İnsan derisini kopyalamak bazı bilim insanlarının üzerinde çalıştığı fikirlerden biri olmuştur. Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bu çalışmalara biraz elektronik yenilikler de katılmış durumda. Suudi Arabistan'da yapılan çalışma ile ortaya çıkan e-cilt, bu çalışmaların son ve belki de en gerçekçi örneği.

E-CİLT BOYUTUNUN 28 KATINA KADAR UZUYOR

Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, elektronik cilt ya da diğer bir deyiş ile e-cilt olarak nitelendirilen bir ürün geliştirdi. Kendini 5 bin kez yenileyebilen yapay cilt, aktarılanlara göre normal boyutunun 28 katına kadar da uzayabiliyor. Bu esnekliği sağlayabilmek için silika nanopartiküller ile güçlendirilen, yüzde 70'i sudan oluşan hidrojel kullanan araştırmacılar, böylece e-cilt ürününü ortaya çıkardı. E-cilt'in en çok dikkat çeken yanı ise esnekliğinin dışında elektronik bazı yenilikleri de bünyesinde barındırıyor oluşu.

Wİ-Fİ İLE VERİLERİ AKTARABİLİR

İletken nano teller ile birlikte 2D titanyum karbür MXene sensörü bulunduran e cilt, çalışmaya dair makalenin yazarlarından Dr. Yichen Cai'ye göre kan basıncı gibi biyolojik bilgileri izleyebilir ve yeni protezlerin üretiminde aktif rol oynayabilir. Biyolojik bilgileri toplayan ürün, daha sonra Wi-Fi ağı aracılığıyla tüm bilgileri depolayabilir. Cai, elektronik cildin sadece tıbbi alanda sınırlı kalmayacağını da söylüyor. Ona göre mobilya, uçak veya binaların yapısal sorunları tespit etmek, diğer bir deyiş ile onların sağlıklarını da takip etmek için bu ürün kullanılabilir.

