Bilim insanları keşfetti! Araştırmayla ortaya çıktı: Erkeklerin beyni belli bir saatte küçülüyor

Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre erkeklerin beyinlerinin belirli saatlerde küçüldüğü ortaya çıktı. 26 yaşındaki bir erkeğin beynini 30 gün boyunca 40 kez tarayan bir araştırma ekibi, erkeklerin beyinlerinin akşam saat 8'de küçüldüğünü ve gece boyu tekrar normal seyrine döndüğünü keşfetti.

"HORMONLARDA YÜZDE 70 ORANINDA DÜŞÜŞ"

Kalifornia Üniversitesi, Santa Barbara'daki araştırmacılar, bu ortaya konan büyüme ve küçülme döngüsünün, testosteron, kortizol ve estradiol gibi steroid hormonlarının yükselen ve düşen seviyeleriyle örtüştüğünü duyurdu. Çalışmanın ortak yazarı olan Laura Pritschet yaptığı açıklamada "Erkeklerde steroid hormonlarında sabah ile akşam arasında yüzde 70 oranında bir düşüş görülüyor" ifadelerini kullandı.

The Journal of Neurosciente dergisinde yayımlanan araştırmaya göre; beynin genel hacminin gün geçtikçe azaldığı, beynin en dış tabakası olan korteksin kalınlığının da azaldığının görüldüğü belirtildi.

"HER GECE ORTALAMA YÜZDE 0.6 ORANINDA AZALIYOR"

Araştırmacılar, zihinsel işlevler, hafıza, duygular ve hareketlerde önemli rol oynayan gri maddenin hacminin her gece ortalama yüzde 0,6 oranında azaldığını keşfetti. Beyincik, beyin sapı ve hipokampüsün bazı kısımları gibi beynin daha derin yapıları da gün boyunca değişimlere uğradı. Beynin bu kısımları hareketlerin koordinasyonunu sağlama, beyin ve vücut arasında bilgi aktarımını sağlama ve anıları depolama gibi işlevlere sahip.

Diğer yandan, çalışmanın yalnızca bir kişi üzerinde yapıldığı, dolayısıyla daha geniş bir popülasyona uygulanamadığı da belirtildi.