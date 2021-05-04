Bilim insanları keşfetti! Telefonlardaki pil sorununu ortadan kaldırabilir

Akıllı telefon üreticileri, güncel modellerini çok yüksek kapasiteli piller ile desteklemeye başladı. Örnek verecek olursak, bundan birkaç yıl önce 5.000 mAh kapasitesinde bir pili akıllı telefonlarda görmek hayalken, şimdilerde 5.000 mAh kapasiteli akıllı telefonlar neredeyse sektörün standardı haline geldi. Fakat ne kadar yüksek kapasiteli olursa olsun, şarj edilebilir pillerin önemli bir dezavantajı var. O da yıllar geçtikçe kapasitelerinin azalması. Zira sadece bir yıl düzenli olarak şarj edilen bir lityum iyon pil, tam kapasitesinden fazlasıyla uzaklaşıyor. Ancak Japonya İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde (JAIST) çalışan bir grup bilim insanının bu sorunu çözebilecek önemli bir keşfi var.

PİLİN YÜZDE 95'İNİ KORUYAN YENİ MALZEME

Japonya İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde (JAIST) çalışan bir bilim insanı ekibi, Bis-imino-asenaphthenequinone-Paphenylene (BP) adlı yeni bir bağlayıcı malzeme keşfetti. Yeni malzeme aktarıldığı kadarıyla, 1.700 defa şarj edilmesinden sonra bile pillerin orijinal kapasitelerinin yüzde 95'ini beş yıl (veya daha uzun süre) korumalarına yardımcı oluyor. Böylelikle, piller daha uzun süreler boyunca, tam kapasiteye yakın bir şekilde kullanılabiliyor.