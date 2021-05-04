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Bilim insanları keşfetti! Telefonlardaki pil sorununu ortadan kaldırabilir

04.05.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde (JAIST) çalışan bir grup bilim insanı, Bis-imino-asenaphthenequinone-Paphenylene (BP) adlı yeni bir bağlayıcı malzeme keşfetti. Bu yeni malzeme, eskiyen telefonlarda pil sorunu yaşanmasına engel olabilir.

Bilim insanları keşfetti! Telefonlardaki pil sorununu ortadan kaldırabilir

Akıllı telefon üreticileri, güncel modellerini çok yüksek kapasiteli piller ile desteklemeye başladı. Örnek verecek olursak, bundan birkaç yıl önce 5.000 mAh kapasitesinde bir pili akıllı telefonlarda görmek hayalken, şimdilerde 5.000 mAh kapasiteli akıllı telefonlar neredeyse sektörün standardı haline geldi. Fakat ne kadar yüksek kapasiteli olursa olsun, şarj edilebilir pillerin önemli bir dezavantajı var. O da yıllar geçtikçe kapasitelerinin azalması. Zira sadece bir yıl düzenli olarak şarj edilen bir lityum iyon pil, tam kapasitesinden fazlasıyla uzaklaşıyor. Ancak Japonya İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde (JAIST) çalışan bir grup bilim insanının bu sorunu çözebilecek önemli bir keşfi var.

PİLİN YÜZDE 95'İNİ KORUYAN YENİ MALZEME

Japonya İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde (JAIST) çalışan bir bilim insanı ekibi, Bis-imino-asenaphthenequinone-Paphenylene (BP) adlı yeni bir bağlayıcı malzeme keşfetti. Yeni malzeme aktarıldığı kadarıyla, 1.700 defa şarj edilmesinden sonra bile pillerin orijinal kapasitelerinin yüzde 95'ini beş yıl (veya daha uzun süre) korumalarına yardımcı oluyor. Böylelikle, piller daha uzun süreler boyunca, tam kapasiteye yakın bir şekilde kullanılabiliyor.

akıllı telefon

Çalışmayı yürüten Profesör Noriyoshi Matsumi'ye göre, dayanıklı pillerin hayata geçirilmesi, uzun süreli kullanım için daha güvenilir ürünlerin geliştirilmesine yardımcı olacak. Bu, tüketicileri uzun yıllar kullanılacak elektrikli araçlar gibi daha pahalı, pil bazlı varlıkları satın almaya teşvik edecek.

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ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA DA YER ALABİLİR

Bu yeni teknoloji yalnızca akıllı telefonlarda, tabletlerde, dizüstü bilgisayarlarda ve giyilebilir cihazlarda değil, aynı zamanda elektrikli araçların içindeki pillerde de kullanılabilir. Bu sayede sürücüler, kapasiteleri düşen pillerini değiştirmek için servise gitmelerine gerek kalmadan, daha uzun süreler yol alabilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Japonya
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