Bilim insanları nedenini keşfetti!

Çalışmalar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının yüzde 30’unun kan pıhtılaşmasının neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteriyor. Covid-19, öncelikli olarak solunum yolu hastalığı olarak bilinmesine rağmen, pek çok vakada akciğer dışındaki organların iflas etmesine neden oluyor. Ancak bilim insanları, sorunun kaynağını yeni anlamaya başlıyor.

COVİD-19 TROMBOSİT HÜCRELERİNDE HİPERAKTİVİTEYE NEDEN OLUYOR

ABD’de yer alan Utah Üniversitesi’nden araştımacılar yarısı corona virüs için pozitif test edilen 82 kişinin kanını analiz etti. Çalışmada, Covid-19 hastalarından alınan örneklerinde yer alan kan pıhtılaşma hücrelerindeki hiper aktivitenin felç ve kalp krizine neden olabilecek düzeyde olduğu görüldü.

Dr. Robert Campbell ve ekip arkadaşları Utah Üniversitesi Hastanesi’nde yatan 9’u ventilatöre bağlı 41 hastayı inceledi. Söz konusu hastaların kanları, yaş, cinsiyet ve etnik olarak benzer 41 sağlıklı kişinin kanıyla karşılaştırıldı. Gen analizi kullanan çalışmada Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2'nin trombositlerdeki genetik değişiklikleri tetiklediği ortaya çıktı.