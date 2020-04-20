Bilim insanları koronavirüs taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi

Nature Medicine dergisinde yayınlanan çalışmaya göre Kovid-19 virüs bulaşma vakalarının yüzde 44’ünün hastalığın belirtilerini göstermeyen taşıyıcılar üzerinden gerçekleşiyor, semptomların görülmesinden 1-2 gün önce ise bulaşıcılık doruk noktasında ulaşıyor. Uzmanlar, çalışma için 21 Ocak-14 Şubat döneminde Çin’in Guangzhou kentindeki 8 no.lu halk hastanesine yatırılan 94 hastanın, semptomların ortaya çıktığı tarihten itibaren 32 gün boyunca burun ve ağızlarından aldıkları örnekleri araştırdı. SEMPTOMLAR ORTAYA ÇIKMADAN 2,3 GÜN ÖNCE BAŞLIYOR, 0,7 GÜN ÖNCE DORUĞA ÇIKIYOR Elde edilen sonuçlar, virüsün genetik malzeme miktarının semptomların ortaya çıktığı ilk gün en yoğun olduğunu, sonrasında ise yaklaşık 21 gün içinde düştüğünü gösterdi. Araştırmacılara göre bu süreç, virüsü kapan birinin onu enfeksiyonun ilk başında, bağışıklık sistemi devreye girip semptomları ortaya çıkarmadan önce en yoğun şekilde ürettiğini gösteriyor. Enfeksiyon kaynağının ve virüsün bulaştığı kişinin kesin olarak bilindiği 77 vakanın analizi, insanların ne zaman en fazla virüs bulaştırdığının hesaplanmasını sağladı. Bilimcilere göre bulaşıcılık semptomlar ortaya çıkmadan 2.3 gün önce başlıyor ve hastalık kendisini göstermeye başlamadan 0.7 gün önce doruğa ulaşıyor.

ALMAN BİLİM İNSANLARI DA BENZER SONUCA VARMIŞTI Bu sonuçların, daha önce Alman bilimcilerin yaptığı araştırmada ortaya çıkan sonuçlarla özdeşleştiği anlaşıldı. Alman bilimcilerin yaptığı araştırma da virüsün semptomlar görülmeden önce hastalığın ilk haftasında en yoğun üretildiğini ortaya koymuştu. Bununla birlikte bilimciler, hastaların ağız ve burunlarından alınan örneklerin muazzam miktarda virüs içerdiğini, bunun akut solunum viral enfeksiyonu olan hastalara göre yaklaşık 1000 kat daha fazla olduğunu ifade ediyor. Bu durum yeni tip koronavirüsün neden bu denli bulaşıcı olduğunu kısmen açıklayabiliyor. 10 GÜN SONRA BULAŞICI VİRÜS SAYISINDA SERT DÜŞÜŞ GÖRÜLÜYOR Umutlandırıcı bilgiler de veren araştırmacılar, hastalığın başlangıcından yaklaşık 10 gün sonra hastaların salgıladığı bulaşıcı virüs sayısında sert bir düşüş görüldüğünü, bununsa bağışıklık sisteminin SARS-CoV-2’ye karşı geliştirdiği antikorların çoğalan virüsleri öldürdüğünü anlattı. Varılan sonuçlardan biri de, hastalığın semptomları çok belirgin olan Kovid-19 hastalarının, semptomların görülmediği taşıyıcılara göre daha fazla bulaşıcı virüs salgılıyor olması.