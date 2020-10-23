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Bilim insanları koronavirüsü yakan maske üretti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.10.2020 13:58 | Son Güncelleme

Koronavirüsü ısıtarak öldüren maske üretildi. ABD'nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki (MIT) bilim insanlarının ürettiği yüz maskesi, elektrikle çalışıyor ve koronavirüsü 90 dereceye kadar ısıtarak öldürüyor.

Bilim insanları koronavirüsü yakan maske üretti

Maske koronavirüs nedeniyle günümüzde tabiri caizse vücudumuzun bir parçası haline geldi. Koronavirüse karşı koruma sağlayan maskeler için bilim insanları da farklı teknolojiler geliştirmeye başladı. Bunlardan biri ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) geliştirildi. Fakat geliştirilen bu maske teknolojisi koronavirüsü engellemek ile kalmıyor, yakıyor da.

90 DERECE HAVAYLA KORONAVİRÜSÜ YOK EDİYOR

MIT'deki bilim insanları, elektrikle çalışan bir yüz maskesi üretti. Bu maske, koronavirüs parçacıklarını öldürüyor. Maskede parçacıkların öldürülmesi için ise bakır bir levha kullanılıyor. İnce bakır levha, içinden 90 dereceye kadar ısıtılmış havayı geçirerek koronavirüs parçacıklarını yakıyor. Bilim insanlarına göre bataryası ile birlikte koronavirüsü yakan maske, bulaş riskini sıfıra indirdiği için özellikle koronavirüse maruz kalma riskinin yüksek olduğu hastanelerde ve toplu taşıma araçlarında kullanmak için ideal.

koronavirüsü yakan maske

ISI SORUNU YOK

Koronavirüsü yakan maske, ısıyı yalıtan neopren maddesiyle kaplandığı için kullanıcılar tarafından rahatça giyilebiliyor. Yani maskeyi takanlar olumsuz herhangi bir ısı sorunuyla karşılaşmıyor. Yeni teknolojiye sahip maskenin fiyatı için ise bazı öngörüler var.

MASKENİN FİYATI DAHA PAHALI OLABİLİR AMA...

Bilim insanları, maskenin tasarımı için patent başvurusunda bulunmuş durumda. Ancak bilim insanları, koronavirüsü yakan elektrikli maskenin fiyatının, gün içinde kullandığımız kullan-at ve bez maskelere nazaran biraz daha pahalı olabileceği görüşünde. Maskenin yıkanmasına ya da değiştirilmesine gerek kalmadığı için daha hesaplı olabileceği söyleniyor.

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