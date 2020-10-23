Bilim insanları koronavirüsü yakan maske üretti

Maske koronavirüs nedeniyle günümüzde tabiri caizse vücudumuzun bir parçası haline geldi. Koronavirüse karşı koruma sağlayan maskeler için bilim insanları da farklı teknolojiler geliştirmeye başladı. Bunlardan biri ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) geliştirildi. Fakat geliştirilen bu maske teknolojisi koronavirüsü engellemek ile kalmıyor, yakıyor da.

90 DERECE HAVAYLA KORONAVİRÜSÜ YOK EDİYOR

MIT'deki bilim insanları, elektrikle çalışan bir yüz maskesi üretti. Bu maske, koronavirüs parçacıklarını öldürüyor. Maskede parçacıkların öldürülmesi için ise bakır bir levha kullanılıyor. İnce bakır levha, içinden 90 dereceye kadar ısıtılmış havayı geçirerek koronavirüs parçacıklarını yakıyor. Bilim insanlarına göre bataryası ile birlikte koronavirüsü yakan maske, bulaş riskini sıfıra indirdiği için özellikle koronavirüse maruz kalma riskinin yüksek olduğu hastanelerde ve toplu taşıma araçlarında kullanmak için ideal.

ISI SORUNU YOK

Koronavirüsü yakan maske, ısıyı yalıtan neopren maddesiyle kaplandığı için kullanıcılar tarafından rahatça giyilebiliyor. Yani maskeyi takanlar olumsuz herhangi bir ısı sorunuyla karşılaşmıyor. Yeni teknolojiye sahip maskenin fiyatı için ise bazı öngörüler var.