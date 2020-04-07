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Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2020 14:26 | Son Güncelleme

Kar amacı gütmeyen biyomedikal araştırma kurumu Scripps Research koronavirüsün belirli bir bölgesinin aşılarla hedeflenebilir hale geldiğini tespit etti.

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (COVID-19) bugün dünya genelinde yaklaşık 1.5 milyon kişiyi etkilemiş durumda. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 70 binin üzerinde.

Salgına karşı çözüm bulabilmek adına dünyanın dört bir yanından bilim insanları da tedavi ve aşı geliştirmek için çalışıyor. Bu anda çalışmalar yürüten kurumlardan birisi de kar amacı gütmeyen biyomedikal araştırma kurumu Scripps Research.

New York Post’ta yer alan habere göre, Scripps Research’te görev alan bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını tespit etmiş olabilir. Zira kurumdan yapılan açıklama oldukça umut verici.

Bir insan antikorunun COVID-19 ile etkileşimini haritalayan bilim insanları virüsün belirli bir bölgesini aşılarla hedeflenebilir hale geldiğini tespit etti.

Ekip adına ülke basınına açıklamalarda bulunan Meng Yuan, “Bu noktanın virüs içinde gizlendiğini keşfettik. Sadece bölgenin yapısı değiştiğinde ortaya çıkıyor” dedi.

Araştımanın başyazarı Dr. Ian Wilson ise çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu saklı bölgelerin belirlenmesinin virüs için geliştirilecek tedavi ve aşıların yapısal tasarımına yardımcı olabileceğinin altını çizdi.

Söz konusu bölgenin virüsün “aşil topuğu” olabileceğini belirten Wilson, “Bunlar aynı zamanda gelecekte ortaya çıkabilecek yeni tür corona virüsler de dahil başka corona virüslere karşı da koruma sağlar” dedi.

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