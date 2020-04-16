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Bilim insanları ölü bir bedenden yayılan ilk koronavirüs vakasını bildirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2020 08:37 | Son Güncelleme

Tayland’da yaşanan olayda, koronavirüs (Covid-19) yüzünden hayatını kaybeden bir hastadan sağlık personeline virüs bulaştığı doğrulandı. Konuyla ilgili konuşan bir patoloji uzmanı, “Ölenlerle ilgilenen sağlık personellerine dikkat etmemiz gerek” dedi.

Bilim insanları ölü bir bedenden yayılan ilk koronavirüs vakasını bildirdi

Tayland’da, ölü bir hastanın bedeninden sağlık çalışanına geçen yeni bir vaka kaydedildi. Bu bulgu, morg ve cenaze çalışanlarının sağlıkları konusunda uzmanları endişeye sürükledi. Uzmanlar, ameliyathanelerdeki dezenfeksiyon prosedürünün patoloji ve adli tıp birimlerinde de uygulanabileceğini belirtti.

Bangkok’taki RVT TIp Merkezi’nden Won Sriwijitalai ve Çin’den Hainan Tıp Fakültesi’nden Viroj Wiwanitkit, Tayland’da ölüler üzerinde Covid-19 incelemesi yapmanın rutin bir uygulama olmadığını, bu nedenle Covid-19’la enfekte olmuş ceset sayısı hakkında ellerinde kesin bir veri olmadığını açıkladı.

Tayland, Çin’den sonra koronavirüs vakası açıklayan ilk ülke. Yetkililer adlı tıp görevlisinin ölümünün Tayland’da bildirilen ikinci sağlık personeli vakası olduğunu da ekledi.

VİRÜSÜN ÖLÜ BEDENDE NE KADAR YAŞADIĞI BELLİ DEĞİL

Amerika’da bulunan John Jay Criminal Justice adlı kurumda patoloji profesörü olan Angelique Corthals yalnızca sağlık personellerinin değil, morg teknisyenlerinin ve cenaze çalışanlarının da ekstra bakıma ihtiyacı olduğunu bildirdi. Koronavirüsün ölü bir bedende ne kadar süre yaşadığı ve bu cesetlerle temas eden insanlara ne şekilde bulaşabileceği gibi konularda çok az veri bulunuyor.

Ebola, ölü bir bedenden en çok yayılabilen virüs olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü, hepatit, tüberküloz ve kolera gibi nedenlerle ölmüş insanlar üzerinde çalışan personellerini de risk sınıfında gösteriyor.

TEMAS EDEN HERKES DİKKATLİ OLMALI

Tayland Sağlık Hizmetleri Dairesi, 25 mart tarihinde koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin bedenlerinin başka insanlara virüs bulaştırmadığını duyurmuştu. New Haven Üniversitesi’nden sağlık politikaları uzmanı olan Summer Johnson McGee, canlı veya ölü Covid-19 pozitif bir bedenle temas eden herkesin koruyucu ekipman kullanması gerektiğini belirtti. Test yapılmamış ve ölmekte olan hastaların ölüm nedenleri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini, bu hastaların temas kurduğu diğer insanların da takip edilmesi gerektiğini bildirdi.

Angelique Corthals toplu mezar, geçici morglar gibi alanların artması nedeniyle ölü bedenlerle ilgilenen sağlık personelinin koruyucu ekipman önceliğine dahil edilmesi gerektiğini söyledi.


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