Bilim insanları ölü bir bedenden yayılan ilk koronavirüs vakasını bildirdi

Tayland’da, ölü bir hastanın bedeninden sağlık çalışanına geçen yeni bir vaka kaydedildi. Bu bulgu, morg ve cenaze çalışanlarının sağlıkları konusunda uzmanları endişeye sürükledi. Uzmanlar, ameliyathanelerdeki dezenfeksiyon prosedürünün patoloji ve adli tıp birimlerinde de uygulanabileceğini belirtti.

Bangkok’taki RVT TIp Merkezi’nden Won Sriwijitalai ve Çin’den Hainan Tıp Fakültesi’nden Viroj Wiwanitkit, Tayland’da ölüler üzerinde Covid-19 incelemesi yapmanın rutin bir uygulama olmadığını, bu nedenle Covid-19’la enfekte olmuş ceset sayısı hakkında ellerinde kesin bir veri olmadığını açıkladı.

Tayland, Çin’den sonra koronavirüs vakası açıklayan ilk ülke. Yetkililer adlı tıp görevlisinin ölümünün Tayland’da bildirilen ikinci sağlık personeli vakası olduğunu da ekledi.

VİRÜSÜN ÖLÜ BEDENDE NE KADAR YAŞADIĞI BELLİ DEĞİL

Amerika’da bulunan John Jay Criminal Justice adlı kurumda patoloji profesörü olan Angelique Corthals yalnızca sağlık personellerinin değil, morg teknisyenlerinin ve cenaze çalışanlarının da ekstra bakıma ihtiyacı olduğunu bildirdi. Koronavirüsün ölü bir bedende ne kadar süre yaşadığı ve bu cesetlerle temas eden insanlara ne şekilde bulaşabileceği gibi konularda çok az veri bulunuyor.