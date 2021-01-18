Bilim insanları Pablo Escobar’ın getirdiği suaygırlarının infaz edilmesini istiyor

1993 yılında polis tarafından vurularak öldürülen uyuşturucu lordu, 80’lerde dört memeli canlıyı kişisel hayvanat bahçesinde beslemek üzere yasadışı yollarla getirmişti.

Escobar’ın ölümünden sonra mülkünün kontrolü devletin eline geçti; ancak suaygırları kaderine terk edildi.

Escobar tarafından getirilen 100’den fazla suaygırının olduğuna inanılırken, bilim insanları bu sayının 2040 yılına kadar neredeyse 1.500’e çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu ve bu artışın geri dönüşü olmayan bir çevresel zarara yol açabileceğini söyledi. Hayvanların ürettiği idrar ve dışkının toksik olduğu, insanlar ve diğer canlılar için tehlikeli olabilecek bakteriler içerdiği söyleniyor.

"ÖLDÜRMEKTEN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"

Doğal ortamlarından alıkonan bu hayvanlar saldırganlaşıyor, bu da onları tehlikeli kılıyor. Suaygırları, kendi ortamlarında her sene diğer memelilere kıyasla daha fazla insanın ölümüne neden oluyor.

Çevrebilimci Nataly Castelblanco Martinez, Telegraph’a yaptığı açıklamada “Kimse bir suaygırının vurulması fikrini sevmez; ancak elimizde işe yarayacak başka bir strateji olmadığını kabul etmemiz gerek. 30 yıl önce, yalnızca dört su aygırı varken onları geri götürmekten söz edebilirdik. Yetkililer erken dönemde yeterli kaynak sağlamış olsaydı kısırlaştırma da bir çözüm olabilirdi, ancak şu an başka bir seçeneğimiz yok” dedi.