Bilim insanları sonunda kanıtladı: Metal yiyen bakteri keşfedildi!

Metal yiyen bakteri ABD'deki Kaliforniya Teknik Enstitüsü'ndeki (Caltech) bilim insanları tarafından bulundu. Manganez üzerinde deneyler yapan bir grup bilim insanı, bir bakteriye rastladı. Bu bakteri tam da tahmin ettiğiniz üzere metal yiyen bakterinin ta kendisiydi.

KAVANOZU KOYU BİR MADDE İLE KAPLADI

Caltech'te görev yapan DR. Jared Leadbetter cam bir kavanozu ofisindeki lavaboya bıraktı. Birkaç ay sonra ofise dönen Leadbetter, lavabodaki kavanoza baktığında onun koyu bir maddeyle kaplanmış olduğunu gördü. Bu madde üzerinde araştırma yapan bilim insanı, koyu maddenin oksitlenmiş manganez olduğunu keşfetti. Yani manganez bakteriler tarafından yendi.

BAKTERİ METAL YEMEKLE DE KALMIYOR

Manganezi yiyen bakteri konusunda kafa yormaya başlayan bilim insanları, bu kez çeşme suyuna yöneldi. Zira tahminler; bakterinin çeşme suyundan geldiğini, yaşamanın sürdürebilmek için de manganez tükettiği yönünde. Bu da su borularının oksitlenme nedeniyle tıkanmasının nedenini anlaşılıyor kılıyor. Borulardan geçen bu bakteriler, borulardaki manganezi yiyerek tıkanmaya sebep oluyor. Bakterinin yapabildikleri bununla da sınırlı değil.

METAL YİYEN BAKTERİ KEMOSENTEZ DE YAPIYOR

Metal yiyen bakteri, karbondioksitten organik bileşim üretilmesi süreci olan kemosentez de yapabiliyor. Fotosentezde bitkiler güneş ışığını kullanırken, kemosentezde bakteriler kimyasal reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan enerjiyi kullanıyor.

