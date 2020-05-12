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Bilim insanları 'Süper Dünya' keşfetti

DÜNYA HABERLERİ  | 12.05.2020 11:26 | Son Güncelleme

Yeni Zelandalı gök bilimciler "milyonda bir" rastlanan bir gezegen keşfetti. "Süper Dünya" olarak nitelendirilen gezegen çekimsel mikro mercekleme tekniğiyle keşfedildi.

Bilim insanları 'Süper Dünya' keşfetti

Canterbury Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, "Süper Dünya" olarak nitelendirilen gezegeni, çekimsel mikro mercekleme tekniğiyle keşfetti.

Çalışmanın ayrıntıları "The Astronomical Journal" dergisinde yayımlandı.

Dünya'dan büyük, Neptün'den küçük kütleye sahip OGLE-2018-BLG-0677 adlı gezegenin yıldızına, Venüs'ün Güneş'e mesafesinden uzak, Dünya'nınkinden yakın olduğu ifade edildi.

OGLE-2018-BLG-0677'nin yıldızının kütlesinin Güneş'ten daha küçük olduğu, gezegende bir yılın 617 gün sürdüğü belirtildi.

İlk kez 2018 yılında Şili'deki bir teleskopla gözlemlenen gezegenin, sonrasında yine Şili, Avustralya ve Güney Afrika'da her 15 dakikada bir 100 milyon yıldızdan gelen ışığı ölçümleme kapasitesine sahip üç özdeş teleskopla belirlendiği kaydedildi.

Araştırma ekibinin lideri Dr. Herrera Martin, yörüngesi ve büyüklüğünün Dünya'ya benzemesi nedeniyle gezegeni, oldukça nadir bir keşif olarak nitelendirdi.

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