Bilim insanları uyardı! Koronavirüs benzeri yeni virüs: SADS-CoV

ABD’de North Carolina Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma, 2016'dan beri Çin'de domuzları enfekte eden ve şiddetli ishal ve kusmaya neden olan bir koronavirüs türünün insanlara yayılabileceği konusunda uyardı.

SOLUNUM ORGANLARI, KARACİĞERDE VE BAĞIRSAKTA ÇOĞALABİLİYOR

NTV'de yer alan habere göre, SADS-CoV adlı verilen virüsün yarasalardan geldiği ve hayvancılık endüstrisi nedeniyle domuzlara yayıldığı düşünülüyor. Ancak Kuzey Carolina Üniversitesi’nden araştırmacılar, SADS-CoV'nin hava yolu ile yeni tip koronavirüs pandemisine neden olan SARS-Cov-2’ye benzer bir şekilde insanlarda, solunum organları, karaciğer ve bağırsak hücrelerini enfekte edip kopyalayabildiğini gösterdi.

YENİ TİP KORONAVİRÜSLE AYNI AİLEDEN

SADS-CoV, Kovid-19'a neden olan küresel salgının sorumlusu SARS-CoV-2 ile aynı virüs ailesine mensup, ancak farklı bir tür. Spesifik olarak, SADS-CoV r “alfacorona virüs”, SARS-CoV-2 ise bir “betacorona virüs” olarak adlandırılıyor.

BULAŞMA RİSKİ ARAŞTIRILDI

Çalışmanın yazarı ve epidemiyolog Ralph Baric, 'Birçok araştırmacı, Kovid-19, SARS ve MERS gibi betacoronavirüslerin yol açtığı hastalıklara odaklanıyor. Ancak alfacorona virüsler gözardı ediliyor. Aslında alfacorona virüsler, türler arasında hızlı bir şekilde atlama potansiyelleri göz önüne alındığında, insan sağlığıyla ilgili daha büyük olmasa da eşit derecede tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullanıldı.