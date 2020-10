Bilim insanları uyardı! Koronavirüs benzeri yeni virüs: SADS-CoV

Araştırmacılar, ayrıca SADS-CoV'nin insanlarda soğuk algınlığına neden alfacoronavirüsten, (HCoV-229E ve HCoV-NL63) farklı olduğunu açıkladı.

Profesör Baric ve meslektaşları yaptıkları çalışmada, SADS-CoV'nin domuzlardan atlayıp insan popülasyonlarına bulaşma riskini araştırdı. Bu kapsamda çeşitli sentetik insan hücre türleri virüsle enfekte edildi. Araştırmacılar, birincil akciğer ve bağırsak hücreleri dahil olmak üzere insan hücrelerinin SADS-CoV enfeksiyonuna duyarlı olduğunu buldu.

Bununla birlikte, ekip, yeni tip koronavirüsün aksine, domuz koronavirüsünün akciğerler yerine bağırsak hücrelerinde daha hızlı çoğalabildiğini belirtti.

İNSANLAR SAD-COV'A KARŞI ÇAPRAZ BAĞIŞIKLIĞA SAHİP DEĞİL

Öte yandan, bilim insanları bulgularına dayanarak, SADS-CoV özelinde insanların, hayvan popülasyonlarından kaynaklanan koronavirüslere yakalanmasını engelleyebilecek çapraz koruyucu sürü bağışıklığına sahip olmadığını söyledi.

POTANSİYEL BİR SALGIN RİSKİ OLUŞTURUYOR

Çalışmanın diğer yazarı Caitlin Edwards, “SADS-CoV, dünya çapında dağıtımı olan heterojen bir virüs grubu olan HKU2 adı verilen yarasa koronavirüslerinden türedi. Bu virüsün ortaya çıkıp insan popülasyonlarını enfekte edip edemeyeceğini tahmin etmek imkansız. Ancak, SADS-CoV'nin geniş konakçı yelpazesi ile insan hücrelerinde çoğalma yeteneği birleştiğinde ortaya çıkması potansiyel bir risk oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Çalışmanın tüm bulguları Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı.