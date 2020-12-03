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Bilim insanları: Uzaylılar, Mars'ın yüzeyinde değil altında yaşadı

03.12.2020 17:20 | Son Güncelleme:
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Bilim insanları: Uzaylılar, Mars'ın yüzeyinde değil altında yaşadı

Bilim insanları, yaklaşık 4 milyar yıl önce Mars’ta, jeotermal ısıtmayla yeryüzünde bulunan kalın buzların erimesi sonucunda kilometrelerce derinliklerde sıvı su birikmiş olabileceğini ve bu durumun Kızıl Gezegen’in yüzeyinin altında tek hücreli organizmaların yaşamasını mümkün kılabileceğini söyledi.

ABD’deki Rutgers Üniversitesi’nden bilim insanları, Kızıl Gezegen’deki yaşam olasılıklarını ve ilk nerede ortaya çıkabileceğini hesaplamak için bilgisayar simülasyonlarından yararlandı.

Daily Mail'in haberine göre, araştırmanın baş yazarı Dr. Lujendra Ojha, sonuçların, Mars’ın erken dönemdeki atmosferine karbondioksit ve su buharı eklense bile yaşamı sürdürebilecek sıcaklıkta ve nemde uzun vadeli bir yüzey elde edilemeyeceğini ortaya koyduğunu belirtti.

Öte yandan bulgular, söz konusu dönemde gezegenin derinliklerinde, yüzeydeki kalın buz tabakalarını eritip yer altında yaşamın gelişmesine izin verebilecek jeotermal faaliyetler bulunduğunu gösterdi. Dr. Ojha “Yani yeraltı, Mars’taki en uzun ömürlü yaşanabilir ortamı sunabilir” dedi.

Araştırmayı yürüten ekip, bunun, uzun süredir tartışılan “Soluk Genç Güneş Paradoksu”nu da çözebileceğini de ekledi.

Bu paradoksa göre, 4 milyar yıl önce Güneş’in, bugünkünden yüzde yaklaşık 25 oranında daha sönük olması normal şartlarda Dünya’yı dondurmalıydı. Ancak yapılan keşifler, o dönemde Dünya’nın daha sıcak olduğunu ve suyun sıvı halde bulunduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, buna benzer bir durumun Mars’ta da yaşanmış olabileceğini söyledi. Zira Mars’ın yüzeyinde keşfedilen minareller, kimyasallar ve eski nehir yatakları gezegenin 4,1 milyar ila 3,7 milyar yıl önce adeta bir su dünyası olduğunu ortaya koydu.

Bunun sebebi Dünya ve Mars gibi kayalık gezegenlerde, uranyum, toryum ve potasyum gibi elementlerin radyoaktif bozunmayla ısı üretmesi olabilir. Çünkü bu durumda, Güneş şimdi olduğundan daha zayıf olsa bile kalın buz tabakaları eriyerek derinlerde sıvı su oluşturabilir.

Jeotermal ısıtmanın Dünya’daki örnekleri arasındaysa Batı Antarktika’daki buz tabakasının, Grönland’ın ve Kanada Arktik Adaları’in altındaki buzulaltı göller bulunuyor.

Araştırma 2 Aralık’ta hakemli bilim dergisi Science Advances’te yayımlandı.

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