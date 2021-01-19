Bilim insanları 'var olamaması gereken' bir gezegen buldu

Bilim insanları resmi olarak WASP-107b olarak bilinen ve "süper-puf" diye bahsedilen gezegenin yoğunluğunun, daha önce mümkün olduğu düşünülenden çok daha az çıktığını söyledi.

Gezegen, Jüpiter'le hemen hemen aynı boyutta fakat yoğunluğu 10 kat az. Bu da araştırmacıların onu pamuk şekere benzetmesine neden oldu.

Dolayısıyla gezegen sadece varlığıyla değil, gaz devi gezegenlerin oluşabilmesiyle ilgili "büyük çıkarımlar" sağladığı için de dikkat çekiyor. Bu çıkarımlar gaz devlerinin, önceden inanılanın aksine, çok daha kolay oluşabildiklerine işaret ediyor.

Montreal Üniversitesi'nden Björn Benneke "Bu çalışma, dev gezegenlerin nasıl oluşup büyüyebildiği sorusunun gerçek temellerini ele alıyor" dedi.

Gaz örtüsünün muazzam miktarda birikmesinin, daha önce düşünülenden çok daha düşük kütleli çekirdeklerle de tetiklenebileceğine dair somut kanıtlar sağlıyor.

Gezegen yalnızca sıradışı boyutuyla değil, aynı zamanda düşük yüzey çekimi ve WASP-107 diye bilinen yıldızının parlaklığıyla da dikkate değer. Bu da gezegenin ve atmosferinin normalden daha detaylı incelenmesine olanak tanıyor.