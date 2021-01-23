Bilim insanları: Yeni mutasyonun daha ölümcül olduğunu söylemek için çok erken

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Cuma günü gerçekleştirdiği basın toplantısında ülkede tespit edilen virüs mutasyonunun daha ölümcül olabileceğine dair ileri araştırma gerektiren bulgular olduğunu duyurdu.

Ancak Johson'ın atıfta bulunduğu çalışmanın yazarlarından Prof Graham Medley, BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada yeni varyantla ilgili olarak, "Ölüm oranı açısından daha tehlikeli olup olmadığı sorusu hala yanıtlanmış değil" diye konuştu.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'nda bulaşıcı hastalık modelleme profesörü olan Medley, "Durumu daha da kötüleştirmek açısından ezber bozan bir şey değil. Biraz daha kötü olan çok kötü bir şey" ifadelerini kullandı.

İngiltere Halk Sağlığı Tıbbi Direktörü Dr. Yvonne Doyle yeni varyantın orijinalinden daha ölümcül olduğunun "kesinlikle net" olmadığını söyledi.

BBC'ye demeç veren Doyle, "Bazı kanıtlar var, ancak bu çok erken bir kanıt. Bu az sayıda vaka için geçerli ve böyle bir şeyi söylemek için henüz çok erken" dedi.

Bilimsel Pandemik İnfluenza Grubu (Spi-M) üyesi Dr. Mike Tildesley, bahsi geçen bulguların küçük miktarda veriye dayanması sebebiyle "güçlü sonuçlar" çıkarmak için çok erken olduğunu ifade etti.