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Bilim insanları: Yeni mutasyonun daha ölümcül olduğunu söylemek için çok erken

23.01.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Bilim insanları: Yeni mutasyonun daha ölümcül olduğunu söylemek için çok erken

Bilim insanları yeni koronavirüs varyantlarının daha ölümcül olduğuna ilişkin duyurulan bulguların, henüz ispatlanmadığını ve bulguları doğru olarak kabul etmek için henüz erken olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Cuma günü gerçekleştirdiği basın toplantısında ülkede tespit edilen virüs mutasyonunun daha ölümcül olabileceğine dair ileri araştırma gerektiren bulgular olduğunu duyurdu.

Ancak Johson'ın atıfta bulunduğu çalışmanın yazarlarından Prof Graham Medley, BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada yeni varyantla ilgili olarak, "Ölüm oranı açısından daha tehlikeli olup olmadığı sorusu hala yanıtlanmış değil" diye konuştu.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'nda bulaşıcı hastalık modelleme profesörü olan Medley, "Durumu daha da kötüleştirmek açısından ezber bozan bir şey değil. Biraz daha kötü olan çok kötü bir şey" ifadelerini kullandı.

İngiltere Halk Sağlığı Tıbbi Direktörü Dr. Yvonne Doyle yeni varyantın orijinalinden daha ölümcül olduğunun "kesinlikle net" olmadığını söyledi.

BBC'ye demeç veren Doyle, "Bazı kanıtlar var, ancak bu çok erken bir kanıt. Bu az sayıda vaka için geçerli ve böyle bir şeyi söylemek için henüz çok erken" dedi.

Bilimsel Pandemik İnfluenza Grubu (Spi-M) üyesi Dr. Mike Tildesley, bahsi geçen bulguların küçük miktarda veriye dayanması sebebiyle "güçlü sonuçlar" çıkarmak için çok erken olduğunu ifade etti.

BBC Breakfast'a katılan Tildesley, Johnson'ın verileri "bir veya iki hafta daha" takip etmek yerine ilk bulguları hemen kamuoyuna açıklamasından duyduğu şaşkınlığı da dile getirdi.

Dr. Tildesley, güçlü olmayan verilerin önceden duyurulmasından dolayı endişe duyduğunu vurguladı.

Basın toplantısında Johson, "Daha hızlı yayılmanın yanında, bazı kanıtlar virüs mutasyonunun daha ölümcül olabileceğine işaret ediyor" dedi.

Hükümetin baş bilim danışmanı Sir Patrick Vallance da Başbakan ile birlikte katıldığı toplantıda, "Rakamlar etrafında çok fazla belirsizlik olduğunu", ancak ilk kanıtların varyantın yaklaşık yüzde 30 daha ölümcül olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Salgın trendinde elde edilen verilere göre, 60 yaşındaki 1000 hastada 10 ölüm yaşanması tahmini ortaya konuluyordu. Ancak Johson'ın duyurduğu çalışmaya göre ise yeni mutasyonla bu sayının 13'e çıkabileceği değerlendiriliyor.

Analiz

James Gallagher - Sağlık ve bilim muhabiri

Varyantın ölümcüllüğüne ilişkin kanıtlarda büyük bir belirsizlik var.

Verileri inceleyen bilim uzmanları, yeni varyantın daha ölümcül olmasının "gerçekçi bir olasılık" arz ettiğini söyleyen kesin bir cümle kullandılar.

Bunun doğru olduğunun ortaya çıkması için kabaca yarı yarıya bir ihtimal var

Zamanla ve ne yazık ki daha fazla ölümle, resim daha da netleşecektir.

İnsanlar belirsizlikleri tartışırken, biz zaten bu varyantın eskilere göre daha fazla insanı öldürebileceğini biliyoruz.

Daha hızlı yayılan bir virüs (bu yüzde 30-70 daha hızlı) daha fazla insana bulaşacak, hastaneleri daha fazla zorlayacak ve ölümlerde daha keskin bir artışa neden olacaktır.

Bu nedenle virüslerin daha fazla bulaşabilir hale gelmesi, daha ölümcül hale gelenlerden daha büyük bir sorun olabilir.

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