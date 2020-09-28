Bilim insanlarından akılalmaz öneri: Uzaylılar için Ay ve Mars'ı delelim!

Mars'ta yaşam var mı? Bu soru Elon Musk gibi özel şirketler sahiplerinin Mars'a gitme hayali kurmasıyla daha da yüksek sesle sorulmaya başlandı. Kimi bilim insanları, Mars'ta derinlerde bir yerlerde yaşam izi olabileceğini düşünüyor. Hatta aralarında Mars'ın eskiden Dünya gibi bir gezegen olduğu görüşüne katılan da var. Harvard'daki Astrofizik Merkezi ve Florida Teknoloji Enstitüsü'nden (FIT) bir ekip ise Mars'ta yaşam izi bulabilmek için şaşırtıcı, şaşırtıcı olduğu kadar da akılalmaz bir yöntem önerdi.

BİLİM İNSANLARINDAN AY VE MARS'TA SONDAJ YAPMA ÖNERİSİ

Independent'ın haberine göre, dünyanın önde gelen bilim insanlarından oluşan ekip, uzaylıların Mars ve Ay yüzeyinin altındaki göllerde yaşıyor olabileceğini düşünüyor. Bilim insanlarının onları bulabilmek için öneri ise sondaj yapmak. Yani diğer bir deyiş ile Ay ve Mars'ı delmek. Harvard Astrofizik Markezi'nden Profesör Avi Loeb, ''Tıpkı Dünya'da petrol ararken yaptığımız gibi, Ay yüzeyinin altında hayat aramak için derinlere inen robotlar ve ağır makineler hayal edilebilir'' diyerek fikirlerini paylaştı.