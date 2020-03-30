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  4. Bilim insanlarından Ay üssünün inşası için yeni çözüm: İdrar!

Bilim insanlarından Ay üssünün inşası için yeni çözüm: İdrar!

İLGİNÇ HABERLER  | 30.03.2020 15:17 | Son Güncelleme

Bilim insanları, Ay’a kurulacak uzay üssü için yeni çözüm yolları geliştirmeye başladı. Yapı malzemelerini Ay için daha kullanılabilir hale getirmek için çalışan araştırmacılar, başka bir kaynağın inşada kullanılıp kullanılamayacağını araştırdı. O kaynak insan idrarından başkası değildi.

Bilim insanlarından Ay üssünün inşası için yeni çözüm: İdrar!

NASA önümüzdeki yıllarda Ay'a gitmeyi tekrar gözüne kestirdi. Fakat NASA'nın Ay'a gitme nedeni bu kez farklı. NASA bu kez Ay'a bir üs kurabilme amacıyla gidecek ve bu anlamda görevler üstlenecek. Yani bir nevi Ay'da kalıcı olmanın yollarını arayacak. Ancak bir üs inşa edebilmek için de bazı yapı malzemelerinin Dünya'dan Ay'a taşınması gerekiyor. Burada olduğu gibi Ay'daki malzemeler ile inşaat yapmak ne yazık ki mümkün değil ancak imkansız da değil. Bu yüzden çalışmalarını başlatan araştırmacılar inşaat için gerekli ana malzemeyi çok farklı bir metot ile buldular; astronotların idrarından.

İDRARDAKİ ÜREYİ PLASTİKLEŞTİRİCİ OLARAK KULLANDILAR

Bilim insanlarından oluşan uluslararası bir araştırma ekibinin başlattığı çalışmalar sonunda meyvesini verdi. Araştırmacılar, idrarda bulunan ürenin 3D baskı karışımında plastikleştirici olarak kullanılabileceğini keşfetti. Bu anlamda ekip idrardaki üre, regolit ve diğer plastikleştiricilerin eklendiği bir karışım yaptı. Bu karışımı 3D yazıcılarda basan ekip ağır yüklerin başarıyla üstesinde gelen, yüke rağmen bozulma yaşamayan ve 80 derece sıcağa dahi dayanabilen bir yapı malzemesi yarattı.

idrar yapı malzemesi

GÖRÜNÜŞÜ KÖTÜ OLABİLİR AMA...

Araştırmacıların hazırladığı yapı malzemesi görünüş itibariyle çok farklı şeylere benzeyebilir ve hoş durmayabilir. Fakat tüm bunlar onu insanlığın Ay'daki geleceği için önemli bir unsur olmaktan çıkarmıyor. Norveç'teki Ostfold Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Anna-Lena Kjoniksen, insan idrarındaki gerçek su ile Ay'daki kaynakların kombinasyonundan etkili bir yapı malzemesi üretilebileceğini söyledi. Fakat ona göre kesin bir sonuca ulaşabilmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Yani NASA'nın üssü çalışmalar tamamlanana dek biraz beklemek zorunda.

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