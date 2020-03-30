Bilim insanlarından Ay üssünün inşası için yeni çözüm: İdrar!

NASA önümüzdeki yıllarda Ay'a gitmeyi tekrar gözüne kestirdi. Fakat NASA'nın Ay'a gitme nedeni bu kez farklı. NASA bu kez Ay'a bir üs kurabilme amacıyla gidecek ve bu anlamda görevler üstlenecek. Yani bir nevi Ay'da kalıcı olmanın yollarını arayacak. Ancak bir üs inşa edebilmek için de bazı yapı malzemelerinin Dünya'dan Ay'a taşınması gerekiyor. Burada olduğu gibi Ay'daki malzemeler ile inşaat yapmak ne yazık ki mümkün değil ancak imkansız da değil. Bu yüzden çalışmalarını başlatan araştırmacılar inşaat için gerekli ana malzemeyi çok farklı bir metot ile buldular; astronotların idrarından.

İDRARDAKİ ÜREYİ PLASTİKLEŞTİRİCİ OLARAK KULLANDILAR

Bilim insanlarından oluşan uluslararası bir araştırma ekibinin başlattığı çalışmalar sonunda meyvesini verdi. Araştırmacılar, idrarda bulunan ürenin 3D baskı karışımında plastikleştirici olarak kullanılabileceğini keşfetti. Bu anlamda ekip idrardaki üre, regolit ve diğer plastikleştiricilerin eklendiği bir karışım yaptı. Bu karışımı 3D yazıcılarda basan ekip ağır yüklerin başarıyla üstesinde gelen, yüke rağmen bozulma yaşamayan ve 80 derece sıcağa dahi dayanabilen bir yapı malzemesi yarattı.