Bilim insanlarından çok önemli 'sanal seks' uyarısı

Sputnik'in haberine göre Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi VTSIOM’a göre, 2011'de, Rusların sadece yüzde 11'i internette tanışmanın etkili olduğuna inanıyordu. Şimdi ise ankete katılanların yüzde 34'ü bu şekilde düşünüyor. Katılımcıların yüzde 19'u kendi deneyimlerinden böyle bir sonuca vardıklarını açıkladı.

Arkadaşlık siteleri ve mobil uygulamalara artan güven, dünya çapında bir trend. ABD'de bir hayat arkadaşı bulmak için en yaygın olan ikinci yol olarak biliyor. Avrupa'daki yetişkin nüfusun neredeyse dörtte biri internetten eş arıyor.

'KULLANICILARIN YÜZDE 81'İ YALAN SÖYLÜYOR'

ABD’li uzmanlar, sanal ortamda tanışmanın popülaritesine rağmen, burada yaşam partneri bulmak için pek şans olmadığını belirtiyor. Uzmanlara göre, kullanıcıların yüzde 81'i muhatabına yalan söylüyor. Kadınlar kendilerini olduklarından ortalama 4 kilo daha zayıf, erkekler ise boylarını birkaç santim daha uzun gösteriyor. İkinci olarak, sitelerin kullanıcı profiline göre uygun çifti bulma konusundaki algoritmaları da etkisiz.