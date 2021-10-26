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  4. Bilim insanlarından dikkat çeken çalışma: Ölümcül akrep zehri koronavirüs tedavisinde kullanılabilir

Bilim insanlarından dikkat çeken çalışma: Ölümcül akrep zehri koronavirüs tedavisinde kullanılabilir

26.10.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları, akrep sokmasının bizi gelecekteki Covid türlerinden koruyup koruyamayacağını araştırıyor. Mısır'daki Aberdeen Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı akrepten gelen "büyüleyici zehrin" alışılmışın dışında bir yeni ilaç kaynağı olabileceğini öngörüyor.

Bilim insanlarından dikkat çeken çalışma: Ölümcül akrep zehri koronavirüs tedavisinde kullanılabilir

Biyolojik olarak aktif peptitlerin çoğu güçlü anti-bakteriyel ve anti-viral aktivitelere sahip olduğundan, akrep zehirleri tıpta yüzlerce yıldır kullanılmakta. Aberdeen Üniversitesi'nden bir ekip de, bunun yeni anti-koronavirüs ilaçları tasarlamak için iyi bir başlangıç noktası olarak hizmet edebileceğini umuyor.

Söz konusu proje, Aberdeen Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde kıdemli araştırma görevlisi olan Wael Houssen ve moleküler toksinoloji ve fizyoloji profesörü Mohamed Abdel-Rahman tarafından yönetiliyor.

Houssen yaptıkları araştırma hakkında şöyle konuşuyor: ''Yeni ilaçların kaynağı olarak akrep zehirlerinin incelenmesi heyecan verici ve üretken bir alan. Bu zehirlerin son derece güçlü biyoaktif peptitler içerdiğini zaten gördük ve keşfedilmeyi bekleyen çok daha fazlası olduğuna inanıyoruz. Mısır'da dünyanın en zehirli akrep türleri de dahil olmak üzere birçok akrep türü yaygın. Zehirleri henüz tam olarak incelenmedi ancak alışılmışın dışında bir yeni ilaç kaynağı olabilir.''

ZEHİRLERİ ALINDI TEKRAR DOĞAYA BIRAKILDI

Aynı çalışmada yer alan Mohamed Abdel-Rahman da, ''Akrepler, ilgili protokol ve mevzuatlara uygun olarak toplanarak, zehirleri sağıldıktan sonra Mısır Çölü'ndeki doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Her türden zehirli salgı alındı, böylece zehir hakkında kapsamlı bilgi ortaya çıkarmak için genetik materyali analiz edebileceğiz. Bu süreç çok karmaşık ve yüzlerce toksin içeren zehir nedeniyle birçok deney içeriyor.

AKREPTEN ALINAN ZEHİR LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Zehiri daha yüksek miktarlarda sentezlemek için laboratuvarda özel enzimler kullanacak ve koronavirüs varyantlarını tedavi etmek için kullanılabilecek ilaca benzer nitelikler oluşturmak için yapısal olarak değiştirilecek'' şeklinde konuşuyor.

Çalışma, Küresel Zorluklar Araştırma Fonu tarafından destekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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