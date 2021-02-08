Bilim insanlarından endişe veren iPhone 12 uyarısı!

iPhone 12 ailesi MagSafe desteği ile birçok kullanıcıyı etkilemeyi başardı. Daha önce Mac modellerinde karşımıza çıkan MagSafe, iPhone ailesine ise kablosuz şarj ve manyetik aksesuar desteği ile geldi. Kullanıcılardan ilgi gören bu yeni teknoloji için daha önce olumsuz birkaç haber ortaya çıktı. Bu haberler, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin arkasına dizilen MagSafe mıknatıslarının tıbbi cihazlarda parazite yol açabileceği yönündeydi. Hatta Apple da bu durumu kabul etmiş ve resmi destek sayfası üzerinden ''şüphelenildiğinde iPhone kullanılmasının bırakılmasına'' yönelik bir uyarı yayınlamıştı. Şimdi ise kardiyologlar bu konu hakkında çarpıcı sonuçlara ulaştı.

İPHONE 12 KALP CİHAZLARINI BOZUYOR

Independent Türkçe'nin haberine göre, Henry Ford Kalp ve Damar Enstitüsü'nden kardiyologların çalışması, iPhone 12'nin içindeki batarya ve MagSafe şarj cihazları tarafından üretilen elektromanyetik alanların kalp pili ve defibrilatör gibi tıbbi cihazların çalışmasını bozduğunu, hatta bazı durumlarda bu cihazları devre dışı bıraktığını ortaya koydu. HeartRhythm adlı akademik tıp dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarlarından Gurjit Singh ise bunun önemli bir sağlık sorunu doğurabileceği görüşünde.