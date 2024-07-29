Bilim insanlarından gençleştiren buluş: Yaşam ömrünü yüzde 25 uzatıyor, yaşlanmayı geciktiriyor! 'Saç dökülmesinde bile azalma gösterdi'

Herkes genç kalmak, genç görünmek ister. Bilim insanları da yıllardan beri bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Atv Ana Haber'de yer alan habere göre son çalışma ise İngiltere'den geldi. İngiltere'de bilim insanları fareler üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan ilaç tedavisinin ardından farelerin yaşam ömrünün yüzde 25 oranında uzadığı tespit edildi.

"ÇALIŞMADA KANSER RİSKİ AZALTILDI"

Fareler üzerinde yapılan çalışmanın sonucu sadece yaşam ömrünü yüzde 25 oranında uzatmakla da sınırlı değil. Bu çalışma sonrasında farelerin kanser riski de azaldı. Tüyleri beyazlamadı, görme yetileri gelişti ve kas fonksiyonları bir hayli güçlendi.

GENÇLEŞTİREN BULUŞ

Kimi gençliğinin baharında, kimi yolun yarısını çoktan aşmış. Sürekli genç kalmak isteyen de var, yaşının tadını çıkaran da. Genç kalmanın sırrı vücutta bulunan ve yaşlanmaya neden olan bir proteinin bloke edilmesinden geçtiği tespit edildi.

O FARELER 155 HAFTA YAŞADI

Araştırmada 55 yaşında bir insana eşdeğer olan 75 haftalık fareler kullanıldı. Tedavi uygulanan fareler toplamda 155 hafta yaşarken tedavi uygulanmayanlar 120 hafta yaşayabildi. Uzmanlar bu formül hayata geçerse kanser başta olmak üzere birçok hastalığa da çare olunabileceğini savunuyor.

ÖMRÜ UZATAN ÇALIŞMA

Çalışmayı destekleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, "Hepimizde interlökin-11 adı bverilen bir protein var. Yaşlanmada bunun rolü olduğu söyleniyor. Yapılan bu çalışmada yaşlanmaya sebep olan interlökin-11 proetini bloke ediliyor. Bu belki insanlarda da uygulanacak ve yaşlılıkta daha sağlıklı olacağız. Bu tedaviyle, bu yöntem ile kişiler daha sağlıklı olacak, daha uzun ömürlü olacak, karaciğer hastalıkları, kanser hastalıkları azalacak ve kanserden ölümler de azalacak. Fibrotik hastalıklar, metabolik hastalıklar hatta saç sökülmesinde bile azalma gösterilmiştir. Umut verici ve keyif verici bil çalışmadır." dedi.