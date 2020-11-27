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Bilim insanlarından 'Güneş'i karartma' planı!

27.11.2020 15:10 | Son Güncelleme:
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Bilim insanlarından 'Güneş'i karartma' planı!

Güney Afrikalı bilim insanları Güneş hakkında belki de gelmiş geçmiş en çılgın projeyi planladı. Buna göre, bilim insanları kükürt dioksit gazı sayesinde Güneş'in ışığını kısacak. Bunun nedeni ise küresel ısınma ve artacak su talebi.

Küresel ısınma, Dünya'yı tehdit etmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle pek gündeme gelmeyen iklim değişikliği ve küresel ısınma konuları, maalesef ki en büyük tehlikelerden biri. Üstelik uzmanların 2050 yılına kadar su talebinin yüzde 55'e kadar artacağını söylemesi de bu konuda çok ciddi önlemler almanın zamanının geldiğini bir kez daha gösteriyor. Bu amaçla harekete geçen Güney Afrikalı bilim insanları ise belki de gelmiş geçmiş en çılgın projeyi planlıyor; Bu projede başrol ise Güneş.

GÜNEŞ IŞIĞINI KISIP SU KAYNAKLARINI KORUYACAKLAR

Independent'ın Euroweeklynews'e dayandırdığı haberine göre, Cape Town Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları Güneş'i karartmayı planlıyor. Buradaki karartmaktan kasıt ise atmosfere küçük parçacıklar göndermek. Plana bakılırsa bilim insanları, Cape Town'un üzerindeki atmosfer tabakasına büyük miktarda kükürt dioksit gazı salmayı amaçlıyor. Böylece Güneş ışığı kısılacak ve su kaynakları korunacak. Environmental Research Letters isimli akademik dergisinde yayımlanan plan, bazı bilim insanları tarafından ise kabul görmüyor.

Güneş

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BAZI BİLİM İNSANLARI GÜNEŞ PLANINA KARŞI

Farklı fikre sahip bilim insanları, atmosfere gaz pompalama fikrine olumlu yaklaşmıyor. Bunun nedeni ise söz konusu planın başka bir tehlikeye daha kapı açabilecek olması. Zira bazı uzmanlar, Güney Afrika'da ortaya çıkan planı iklim sistemine zarar verebilecek tehlikeli mücadele olarak adlandırıyor.

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