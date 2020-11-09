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Bilim insanlarından ilginç keşif!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2020 10:35 | Son Güncelleme

NASA ekiplerinin numune toplaması için Bennu'ya gönderdiği OSIRIS-REx uzay aracı ilginç bir keşfe imza attı.

Bilim insanlarından ilginç keşif!

NASA ekiplerinin numune toplaması için Bennu göktaşına gönderdiği OSIRIS-REx uzay aracı tarihi görevi başarı ile tamamladı.

Yüzeyden en az 60 gram numune toplamak için gönderilen araç sayesinde ilginç bir keşfe imza atıldı.

Business Insider'da yer alan habere göre, yapılan incelemede göktaşının içinin tabiri caizse boş olduğu ortaya çıktı.

Toplanan örneklerin beklenenden çok daha yumuşak olması ve aracın üzerinde bulunduğu yüzeyin çökmeye başlaması bu iddiayı güçlendirdi

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Hava Uzay Mühendislik Bilimi Bölümü'nde görev yapan Profesör Daniel Scheers, "Asteroidin sanki merkezinde boşluk var, bu boşluğa birkaç futbol sahası sığdırabilirsiniz" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda bilim insanları asteroidin yaşamın kimyasal yapı taşlarını içerdiğini ve bir zamanlar çok daha büyük su kaplı bir asteroidin parçası olduğunu saptamıştı.

Söz konusu araştırma göktaşındaki çekirdeğin, yüzeyden daha zayıf olduğunu ortaya çıkarmıştı. Aynı araştırma Bennu'nun bileşiminin nispeten kısa bir süre içinde yok olmasına yol açabileceğini de belirlemişti.

NASA, BENNU'YU NÜKLEER SİLAH İLE VURMAK İSTİYOR

Gezegenimize doğru saate 101 bin kilometre hızla ilerleyen 'Bennu' isimli astreoit Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ni (NASA) harekete geçirmişti.

Yaklaşık 500 metre yüksekliğinde olan Bennu'yu "riskli" kategorisinde değerlendirilen NASA, olası bir felaketin önüne geçmek için iki plan geliştirdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, NASA'nın öncelikli planı Bennu'nun rotasını değiştirmek. 8.8 ton ağırlığında olan Hammer (Çekiç) isimli uzay aracının asteroide çarptırılarak yönünü değiştirilebileceği belirtiliyor.

NASA'nın ikinci planı ise nükleer silah kullanmak. Bu seçenekte uzay aracına nükleer silah yerleştirilecek ve Bennu, Dünya'dan çok uzak bir mesafedeyken vurularak parçalanacak.

Projede görev yapan fizikçi Kirsten Howley, ABD basınına yaptığı açıklamada Bennu'nun 2135 yılında gezegenimize çarpma olasılığın şu an için düşük olduğunu belirtti ama NASA'nın buna rağmen şimdiden çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.

NASA ÇALIŞANI DR JOSEPH NUTH UYARMIŞTI

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap geçtiğimiz aylarda bilim dünyasından gelmişti.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.

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