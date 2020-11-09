Bilim insanlarından ilginç keşif!

NASA ekiplerinin numune toplaması için Bennu göktaşına gönderdiği OSIRIS-REx uzay aracı tarihi görevi başarı ile tamamladı.

Yüzeyden en az 60 gram numune toplamak için gönderilen araç sayesinde ilginç bir keşfe imza atıldı.

Business Insider'da yer alan habere göre, yapılan incelemede göktaşının içinin tabiri caizse boş olduğu ortaya çıktı.

Toplanan örneklerin beklenenden çok daha yumuşak olması ve aracın üzerinde bulunduğu yüzeyin çökmeye başlaması bu iddiayı güçlendirdi

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Hava Uzay Mühendislik Bilimi Bölümü'nde görev yapan Profesör Daniel Scheers, "Asteroidin sanki merkezinde boşluk var, bu boşluğa birkaç futbol sahası sığdırabilirsiniz" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda bilim insanları asteroidin yaşamın kimyasal yapı taşlarını içerdiğini ve bir zamanlar çok daha büyük su kaplı bir asteroidin parçası olduğunu saptamıştı.

Söz konusu araştırma göktaşındaki çekirdeğin, yüzeyden daha zayıf olduğunu ortaya çıkarmıştı. Aynı araştırma Bennu'nun bileşiminin nispeten kısa bir süre içinde yok olmasına yol açabileceğini de belirlemişti.