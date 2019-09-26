Bilim insanlarından karaciğer kanserinde binlerce kişiyi umutlandıran proje

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenay Hamarat Şanlıer öncülüğünde geliştirilen proje kapsamında, karaciğer kanserinin tedavisinde sağlıklı hücrelere zarar vermeden hedefli ilaç tedavisi yapılabilmesi amacıyla çalışma başlatıldığı açıklandı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi, aynı zamanda EÜ İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi (ARGEFAR) Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Hamarat Şanlıer, karaciğer kanserinin tedavisine yönelik yeni bir proje üzerine çalışma başlattı. Kansere karşı bilimle savaş açan Prof. Dr. Şanlıer, ekibiyle karaciğer kanserinin hedefli tedavisine yönelik ilaç taşıyıcı sisteminin geliştirilmesi amacıyla proje geliştirdi. Proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından da kabul aldı. Geliştirilen projeyle, karaciğer kanserinin tedavisinde sağlıklı hücrelere zarar vermeden hedefli ilaç tedavisi yapılabileceği kaydedildi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, projeyle ilgili bilgi almak üzere Prof. Dr. Şanlıer’i ziyaret etti. Projede, Dokuz Eylül, Adnan Menderes, Ekonomi ve Erzincan üniversitelerinden de akademisyenlerin görev aldığını dile getiren Rektör Budak, "Şenay hocamız araştırma ekibi, üniversitemizin İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezinde bir proje geliştirdi. Bu proje, TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Projenin amacı; karaciğerde kanser hücrelerine yönelik olarak ilaç taşıma sisteminin geliştirilmesi. Bu, tamamen bireysel odaklı tedavi yöntemi olacak ve TÜBİTAK tarafından da güçlü bir şekilde destekleniyor. Hocalarımızı, çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Ege Üniversitesi Rektörü olarak, vatandaşlarımıza umut olacağını düşündüğümüz bu çalışmaların başarıyla sonuçlanmasını ümit ediyorum" diye konuştu.