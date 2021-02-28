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Bilim insanlarından küresel ısınma uyarısı: Kuzey Avrupa giderek soğuyacak

28.02.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Bilim insanlarından küresel ısınma uyarısı: Kuzey Avrupa giderek soğuyacak

Küresel ısınma ile ilgili yürütülen araştırmalar sonucu İrlanda, İngiltere ve Kuzey Avrupa'yı sıcak tutan akıntılarda 1871 yılından günümüze kadar yüzde 15 azalma olduğu ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, akıntıların gelecek yüzyılda yön değiştirebileceğini ve daha da soğuyabileceğini söyledi.

Bilim insanları, Avrupa’nın kuzeyini sıcak tutan akıntılar üzerine bir araştırma yaparak sonuçları Nature Geoscience dergisinde paylaştı. Uzmanlar, Avrupa'nın kuzeyini sıcak tutan Atlantik Meridional Devrilme Sirkülasyonu veya kısaca AMOC adı verilen akıntıların, her saniyede 10 Hiroşima bombasına eşdeğer oranda kuzeye ısı enerjisi getirdiği ve kuzeyde bulunan ülkelerin havasını ılık ve nemli tuttuğu belirtildi. Araştırma sonucuna göre küresel ısınmanın, gelecek yüzyılda (2100) bu akıntıları etkileyeceği ve soğutacağı belirtildi.

ŞİMDİDEN YÜZDE 15 AZALMA TESPİT EDİLDİ

Bilgisayar modellemesi ve teorisiyle hazırlanan araştırmada, insan kaynaklı değişikliklere ve Arktik deniz buzu ile Grönland buz tabakasının erimesine yanıt olarak AMOC'nin ısı dağıtım gücünde istikrarlı bir azalma öngördü. Endüstriyelleşmenin başladığı 1800’lerden günümüze kadar alınan oşinografi verilere dayanan gözlemsel tahminler, AMOC’un gücünde yaklaşık yüzde 15'lik bir azalma tespit etti.

ÖNLENEBİLİR DURUMDA

Azalmış bir AMOC'nin genel olarak İngiltere, İrlanda ve Kuzey Avrupa'ya daha soğuk hava getireceği tahmin edildi. Bununla birlikte daha sert kış ve fırtınalar, azalan yağış ve mahsul, aşırı hava olayları da AMOC’un ısıtma gücünün azalmasının sonuçları olarak öngörüldü.

Diğer yandan bilim insanları, AMOC yavaşlamasını öngören aynı modellerin ülkeler tarafından yapılacak çalışmalar sonucunda güçlü emisyon azaltımlarının artık yüzyılın sonuna doğru bir AMOC kurtarmasını sağlayabileceğini gösterdiğini belirtti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
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