Bilim insanlarından şaşırtan keşif: Ay Dünya'nın da etkisiyle paslanıyor!

Ay, geceler boyu bizi gözlemleyen en büyük dostumuz. Fakat binlerce kilometre ötemizde bulunan bu dost, Dünya'ya pek benzemiyor. Hatta Dünya, bilim insanlarının araştırmasına göre dostumuzu oldukça kötü bir şekilde de etkiliyor.

AY'IN PASLANDIĞI KEŞFEDİLDİ

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu'nun Çandrayaan-1 yörünge aracının tuttuğu veriler, bilim insanları tarafından titizlikle incelendi. Verileri inceleyen bilim insanları şaşırtıcı bir sonuç ile karşılaştı. Independent'te yer alan habere göre, bilim insanları Ay'ın paslandığını keşfetti. Bunun nedenlerinden biri de araştırmacılara bakılırsa Dünya'nın ta kendisi. Peki Dünya nasıl oluyor da Ay'ın paslanmasına sebep oluyor?

OKSİJEN ARTTIKÇA HEMATİT MİKTARI ARTIYOR

Ay'ın Dünya gibi bir atmosferi bulunmuyor. Ancak Dünya'nın manyetik alanı sebebiyle eser miktarda oksijen Dünya'dan Ay'a ulaşabiliyor. Bu da Ay'daki hematit miktarının artmasına diğer bir deyiş ile paslanmasına neden oluyor. Bilim insanları, Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünde hematit miktarının fazla olmasını da buna bağlıyorlar. Üstelik Ay'ın Dünya'ya yaklaştığı dönemlerde daha fazla oksijen almış olması da ihtimaller arasında.

