Bilim insanlarından şaşırtıcı buluş: Mantardan yumurta akı ürettiler

Gıda sektöründe oldukça fazla kullanılan bir ürün olan yumurta beyazı tozunun çevreye daha az zarar vererek bir muadili üretildi. Muadil ürünün üretilmesinde temel olarak yumurta beyazındaki proteine odaklanıldı. Trichoderma reesei adlı mantar türü kullanılarak yumurta beyazında bulunan en önemli protein olan ovalbumin üretildi.

ÇEVRE DOSTU YUMURTA AKI

Yeni ürün, daha çevre dostu olmakla beraber aynı zamanda hayvansal bir içeriğe sahip olmadığı için veganlar için de tercih edilebilir bir seçenek olacak.

Tavuk yumurtası beyazının tozu içerdiği yüksek protein sayesinde gıda sektöründe yaygın olarak kullanılan bir bileşen haline geldi. Her geçen günle beraber artan yumurta proteini tüketimi, 2020 yılında yaklaşık 1.6 milyon tona ulaştı. Artan talebin karşılanması için çok daha fazla tavuk çiftlikleri kurulması gerekiyorken bu da daha fazla su tüketimi, biyolojik çeşitliliğin azalması ve ormansızlaşmaya varan birçok çevresel etkiye sebep oluyor.

YUMURTA BEYAZIYLA BENZER

Elde edilen ürün, yumurta beyazıyla benzer sonuçlar sergiledi. Yüksek köpürme ve mevcut halini daha uzun süre koruyabilme gibi özelliklere sahip olması, yumurta beyazının çırpılmış haline kıyasla daha iyi neticeler elde edilmesini sağladı. Günümüzde evlerde ve restoranlarda yumurta akı yerine pişmiş nohuttan elde edilen aquafaba kullanılıyor.

