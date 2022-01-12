HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bilim insanlarından şaşırtıcı buluş: Mantardan yumurta akı ürettiler

Bilim insanlarından şaşırtıcı buluş: Mantardan yumurta akı ürettiler

12.01.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları mantardan yumurta akı ürettiklerini duyurdu. Helsinki Üniversitesi ile Finlandiya VTT Teknik Araştırma Merkezi tarafından yürütülen bir araştırmada, yumurta akı üretiminin yoğun tavuk yetiştiriciliğine alternatif olması hedefleniyor. Yeni yöntem, geleneksel yönteme göre daha çevre dostu.

Bilim insanlarından şaşırtıcı buluş: Mantardan yumurta akı ürettiler

Gıda sektöründe oldukça fazla kullanılan bir ürün olan yumurta beyazı tozunun çevreye daha az zarar vererek bir muadili üretildi. Muadil ürünün üretilmesinde temel olarak yumurta beyazındaki proteine odaklanıldı. Trichoderma reesei adlı mantar türü kullanılarak yumurta beyazında bulunan en önemli protein olan ovalbumin üretildi.

ÇEVRE DOSTU YUMURTA AKI

Yeni ürün, daha çevre dostu olmakla beraber aynı zamanda hayvansal bir içeriğe sahip olmadığı için veganlar için de tercih edilebilir bir seçenek olacak.

iStock-498709730

Tavuk yumurtası beyazının tozu içerdiği yüksek protein sayesinde gıda sektöründe yaygın olarak kullanılan bir bileşen haline geldi. Her geçen günle beraber artan yumurta proteini tüketimi, 2020 yılında yaklaşık 1.6 milyon tona ulaştı. Artan talebin karşılanması için çok daha fazla tavuk çiftlikleri kurulması gerekiyorken bu da daha fazla su tüketimi, biyolojik çeşitliliğin azalması ve ormansızlaşmaya varan birçok çevresel etkiye sebep oluyor.

YUMURTA BEYAZIYLA BENZER

Elde edilen ürün, yumurta beyazıyla benzer sonuçlar sergiledi. Yüksek köpürme ve mevcut halini daha uzun süre koruyabilme gibi özelliklere sahip olması, yumurta beyazının çırpılmış haline kıyasla daha iyi neticeler elde edilmesini sağladı. Günümüzde evlerde ve restoranlarda yumurta akı yerine pişmiş nohuttan elde edilen aquafaba kullanılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Mutfaktaki ölümcül hata! Aynı hatayı bir daha yapmayacaksınızMutfaktaki ölümcül hata! Aynı hatayı bir daha yapmayacaksınız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Murat 124 "hastasına" 130 bin liraya satılık!

Murat 124 "hastasına" 130 bin liraya satılık!

Dilara Yıldız cinayetinde yürek yakan detaylar ortaya çıktı

Dilara Yıldız cinayetinde yürek yakan detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Erdoğan yeni projeyi duyurdu

Erdoğan yeni projeyi duyurdu

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

O görüntüler olay oldu! Metaverse'te cinsel ilişkiye girdi

O görüntüler olay oldu! Metaverse'te cinsel ilişkiye girdi

Çok net konuştu: Tamamen öldürülene kadar devam edecek

Çok net konuştu: Tamamen öldürülene kadar devam edecek

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Valilikten açıklama

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Valilikten açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.