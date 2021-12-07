Bilim insanlarından ses getiren araştırma: Viagra alzheimer riskini azaltıyor

ABD'deki Cleveland Clinic'teki araştırmacılar, 70'lerinde olan 7 milyon Amerikalı erkeğin tıbbi verilerini inceleyerek altı yıl boyunca takip ettiler. Buna göre, düzenli Viagra kullanan erkeklerin Alzheimer teşhisi konma olasılığının yüzde 69 daha düşük olduğunu ortaya çıkarıldı.

Yüksek tansiyonu tedavi etmek için de kullanılan küçük mavi hapın ana bileşeni olan sildenafil, şu anda Alzheimer'a karşı insan denemelerinde kullanılan iki ilaçtan daha iyi performans gösteriyor gibi görünüyor.

Doktorlar, Nature Aging dergisinde yayınlanan bulguların, demansla mücadele için küçük mavi hapın yakında reçete edilebileceğini öne sürüyorlar.

Baş araştırmacı Dr Feixiong Cheng, iktidarsızlık ilacının hastalığı gerçekten önleyip önleyemeyeceğini doğrulamak için daha fazla klinik deneylere ihtiyaçları olduğunu söyledi. Ancak ayrı laboratuvar projeleri, beyin hücresi büyümesini artırabileceğini ve beyinde zararlı proteinlerin oluşmasını engelleyebileceğini gösterdi.

HEYECAN VERİCİ

Bilim insanları hapın hastalığın tedavisi için yeni bir ilaç geliştirmekten daha kolay, ucuz ve hızlı olacağı belirterek gelişmeleri heyecan verici olarak yorumladı.

ABD'de 6 milyondan fazla insan Alzheimer'a sahip ve bu oranların da önümüzdeki 20 yıl içinde iki katına çıkması bekleniyor. Şu anda bir tedavi yok, ancak beyindeki sinir hücrelerinin birbirleriyle iletişim kurmasına yardımcı olan asetilkolinesteraz inhibitörleri gibi bazı semptomları geçici olarak iyileştirmek için halihazırda onaylanmış ilaçlar var.

CİNSEL ORGANLARA KAN AKIŞINI HIZLANDIRIYOR

Sinir hücrelerini öldürebilen Alzheimer hastalarında, beyne giden kan akışının azaldığı tespit edilirken, Sildenafil'in kan damarlarını genişlettiği ve cinsel organlara kan akışını hızlandırdığı biliniyor. Uzmanlar şimdi Viagra'nın beyni de iyileştirebilmesi için çalışıyor.



