Bilim insanlarından yeni formül: Köpeğiniz gerçekten kaç yaşında?

Köpekler ve insanlar arasında 15 bin yıldır süregelen sıkı bir dostluk bağı bulunuyor. Durum böyle olunca, insanların sadık dostlarının yaşını bilmesi, köpeklerin sağlığının korunmasında büyük bir önem taşıyor. Dünyanın birçok yerinde bir köpek yaşının yedi insan yılı olduğuna inanılıyordu, ancak ABD’li araştırmacılar bunun doğru olmadığını ortaya koydu.

ARAŞTIRMA 6 YIL SÜRDÜ

California San Diego Üniversitesi (UC San Diego) tarafından yapılan çalışma 2014 yılında yüksek lisans öğrencisi Tina Wang’ın bir köpeği sahiplenmesiyle başladı. Köpeğinin yaşını bilmeyen Wang, köpeğinin yaşını soranlara bilimsel bir yanıt verebilmek için eki arkadaşlarıyla yola koyuldu.

DNA ÜZERİNDEN YAŞ HESAPLAMASI

Araştırmacılar, insanların, köpeklerin ve diğer memeli hayvanların tamamının DNA’sında kimyasal bir belirteç olan ve genleri yöneten metil gruplarının bulunduğunu açıkladı. Metil grupları, genetik bir saat görevi yaparak, canlının yaşını belirliyor. Önceki araştırmalar, bir insanın yaşının, kişinin hücrelerindeki metil gruplarına bakarak güvenilir bir şekilde hesaplanabileceğini ortaya koydu.