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Bilim insanlarından yeni formül: Köpeğiniz gerçekten kaç yaşında?

DÜNYA HABERLERİ  | 03.07.2020 16:50 | Son Güncelleme

Pek çok hayvansever köpeklerin geçirdiği bir yılın yedi insan yaşına eşit olduğuna inanıyor, ancak ABD’li bilim insanlarından ezberleri bozan bir araştırma geldi.

Bilim insanlarından yeni formül: Köpeğiniz gerçekten kaç yaşında?

Köpekler ve insanlar arasında 15 bin yıldır süregelen sıkı bir dostluk bağı bulunuyor. Durum böyle olunca, insanların sadık dostlarının yaşını bilmesi, köpeklerin sağlığının korunmasında büyük bir önem taşıyor. Dünyanın birçok yerinde bir köpek yaşının yedi insan yılı olduğuna inanılıyordu, ancak ABD’li araştırmacılar bunun doğru olmadığını ortaya koydu.

ARAŞTIRMA 6 YIL SÜRDÜ

California San Diego Üniversitesi (UC San Diego) tarafından yapılan çalışma 2014 yılında yüksek lisans öğrencisi Tina Wang’ın bir köpeği sahiplenmesiyle başladı. Köpeğinin yaşını bilmeyen Wang, köpeğinin yaşını soranlara bilimsel bir yanıt verebilmek için eki arkadaşlarıyla yola koyuldu.

DNA ÜZERİNDEN YAŞ HESAPLAMASI

Araştırmacılar, insanların, köpeklerin ve diğer memeli hayvanların tamamının DNA’sında kimyasal bir belirteç olan ve genleri yöneten metil gruplarının bulunduğunu açıkladı. Metil grupları, genetik bir saat görevi yaparak, canlının yaşını belirliyor. Önceki araştırmalar, bir insanın yaşının, kişinin hücrelerindeki metil gruplarına bakarak güvenilir bir şekilde hesaplanabileceğini ortaya koydu.

Daha önce metil grupları ile insan yaşlanması arasındaki ilişkiyi inceleyen Wang’ın danışmanı ve tıp profesörü Trey Ideker, aynı bağlantının köpeklerde olabileceği fikriyle öğrencisine köpeklerdeki metil yapıları incelemesini tavsiye etti.

Wang, yavrulardan yaşlılara kadar çeşitli yaşlardaki 104 Labrador cinsi köpekteki metil gruplarının modellerini analiz etti. Farklı yaşlardaki köpeklerin metil gruplarını, değişik yaşlardaki insanlar için karşılık gelen metil gruplarıyla karşılaştırarak, köpek yaşını eşdeğer insan yaşına çeviren bir grafik ortaya koydu.

BİR YIL ÖNCE DOĞAN LABRADOR 30 İNSAN YAŞINDA

İdeker, köpek ve insan yaşı arasındaki gerçek ilişkinin, bir ile yedi kuralından çok daha az doğrusal olduğunu söyledi. Profesör, bir yaşındaki bir köpeğin metil modellerinin, yedi yaşındaki bir kişiden daha çok 30 yaşındaki bir insanınkine benzediğini açıklayarak, yıllar geçtikçe köpeklerin yaşlanmasının yavaşladığını aktardı.

Wang’ın çalışması Labradorlara odaklandığından, Ideker yaşlanma eğrisinin diğer köpek ırkları için farklı olabileceğini ve çalışmanın diğer ırkları da kapsayacak şekilde geliştirilmesini önerdi.

Bununla birlikte bilim insanları, yaşam tarzı değişikliklerinin yaşlanmayı nasıl etkilediğini görmek için metil gruplarını inceliyor. Kalori kısıtlı diyetlerin bir takım omurgalılarda yaşlanmayı yavaşlattığına dair kanıtlar bulunuyor.

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