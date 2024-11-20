Bilim insanlarından yeni keşif! Covid virüsü kanser tedavisinde kullanılacak

ABD'li araştırmacılar, Covid enfeksiyonu ile tümörlerin boyutunun küçülmesine yol açan kanser gerilemesi arasında bağlantı buldu. Hayvan ve insan dokularını kullanan bilim insanları, hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsünün RNA moleküllerinin, bağışıklık sisteminde kanser karşıtı özelliklere sahip özel bir hücrenin gelişimini tetiklediğini gözlemledi.

Bilim insanlarına göre, ‘uyarılabilen klasik olmayan monositler’ ya da ‘I-NCM'ler’ diye bilinen bu özel hücreler, kanser hücrelerine saldırıyor. Şiddetli Covid-19 tarafından aktive edilen hücrelerin kanserle savaşmak için bir ilaçla uyarılabileceğini tespit eden bilim insanları, özellikle melanom, akciğer, meme ve kolon kanseri için yanıt aldıklarını aktardı.

Bilim insanları, araştırmanın henüz erken aşamalarda olmasına ve sadece hayvanlarda inceleme yapılmasına rağmen, yaklaşımın diğer tedavilere yanıt vermeyen ilerlemiş kanserli hastalara fayda sağlamak için kullanılabileceğine dair umut verdiği bilgisini de paylaştı.

DHA