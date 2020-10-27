Bilim kadını ölü ve baş parmağı kesik halde bulundu!

Artyom adlı erkek bir bilgisayar oyunu fanatiği olduğu bildirilen bir kişi, Pazartesi günü cinayet şüphesiyle göz altına alındı. Antontseva’nın kesik baş parmağının, Artyom’un evinde bulunduğu bildirildi. Şüphelinin telefona giriş yapabilmek için baş parmağı kullandığı ve kendini hasta hissettiği gerekçesiyle işe gelmeyeceğini belirttiği iddia edildi. Yetkililer ayrıca kendisi ve kurban arasında geçen mesajlaşmaları da sildiği düşünülüyor.

Yetkililer, Antontseva’nın boğularak öldürülmüş olabileceğini söyledi. Ceset ise genç kadının iş gezisinden dönen sevgilisi tarafından bulundu. Bilim insanı olarak çalışan Antontseva yarı zamanlı modellik de yapıyordu.

Bir teoriye göre şüphelinin kurbana borcu vardı ve geri ödeme konusunda tartışma yaşandı. Ayrıca şüphelinin cinayet sonrası oluşacak kokuyu önlemek için kurbanın dairesindeki kapı ve pencere boşluklarını kapattığı da bildirildi.

Rus haber sitesinin haberine göre Antontseva’nın çalıştığı enstitünün mikrobiyoloji departmanı başkanı Dr. Mark Shamtsyan “Hepimiz çok üzgünüz. Çok iyi bir insandı, çok sempatikti. Onu sever ve saygı duyardık. Bu bizim için beklenmedik bir şey. O işini seven, öğrencilerle çalışmayı seven biriydi. İyi bir araştırmacı ve öğretmendi. Cuma günü yokluğunu fark ettik ve hafta sonu yetkililerden soruşturma hakkında bilgi aldık” dedi. Rusya Soruşturma Komitesi konuyla ilgili cinayet soruşturması yönetiyor.

Yetkililer, borç verdiği bir kişi tarafından öldürülmüş olabileceğini düşünüyor.



Cinayet soruşturması hala devam ediyor.





