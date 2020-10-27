HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bilim kadını ölü ve baş parmağı kesik halde bulundu!

Bilim kadını ölü ve baş parmağı kesik halde bulundu!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2020 16:03 | Son Güncelleme

Rus bilim insanı, evinde baş parmağı kesilmiş ve çıplak halde ölü bulundu.

Bilim kadını ölü ve baş parmağı kesik halde bulundu!

34 yaşındaki St. Petersburg Teknoloji Enstitüsü’nde biyokimyager Ekaterina Antontseva’nın Perşembe günü cep telefonuna erişmek için öldürüldüğü düşünülüyor.

Biyokimyager Ekaterina Antontseva baş parmağı kesilmiş olarak evinde ölü bulundu.
1

Antontseva ayrıca yarı zamanlı model olarak çalışıyordu.
2

St. Petersburg Teknoloji Enstitüsü’ndeki meslektaşları Antontseva hakkında “çok iyi bir insandı” dedi.
3

Yetkililer, Antontseva’nın boğularak öldürülmüş olabileceğini söyledi. Ceset ise genç kadının iş gezisinden dönen sevgilisi tarafından bulundu. Bilim insanı olarak çalışan Antontseva yarı zamanlı modellik de yapıyordu.

Artyom adlı erkek bir bilgisayar oyunu fanatiği olduğu bildirilen bir kişi, Pazartesi günü cinayet şüphesiyle göz altına alındı. Antontseva’nın kesik baş parmağının, Artyom’un evinde bulunduğu bildirildi. Şüphelinin telefona giriş yapabilmek için baş parmağı kullandığı ve kendini hasta hissettiği gerekçesiyle işe gelmeyeceğini belirttiği iddia edildi. Yetkililer ayrıca kendisi ve kurban arasında geçen mesajlaşmaları da sildiği düşünülüyor.

Bir teoriye göre şüphelinin kurbana borcu vardı ve geri ödeme konusunda tartışma yaşandı. Ayrıca şüphelinin cinayet sonrası oluşacak kokuyu önlemek için kurbanın dairesindeki kapı ve pencere boşluklarını kapattığı da bildirildi.

Rus haber sitesinin haberine göre Antontseva’nın çalıştığı enstitünün mikrobiyoloji departmanı başkanı Dr. Mark Shamtsyan “Hepimiz çok üzgünüz. Çok iyi bir insandı, çok sempatikti. Onu sever ve saygı duyardık. Bu bizim için beklenmedik bir şey. O işini seven, öğrencilerle çalışmayı seven biriydi. İyi bir araştırmacı ve öğretmendi. Cuma günü yokluğunu fark ettik ve hafta sonu yetkililerden soruşturma hakkında bilgi aldık” dedi. Rusya Soruşturma Komitesi konuyla ilgili cinayet soruşturması yönetiyor.

Yetkililer, borç verdiği bir kişi tarafından öldürülmüş olabileceğini düşünüyor.
4

Cinayet soruşturması hala devam ediyor.
5


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali
Terör günleri geride kaldı! Artık o bölgede...Terör günleri geride kaldı! Artık o bölgede...
Eşinden istediği şey herkesi çok duygulandırdı!Eşinden istediği şey herkesi çok duygulandırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
Hatay'da çatışma ve patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Hatay'da çatışma ve patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Su samuru şaşkınlığı! Yorgun halde bulunca...
Şaşırtan manzara! Yorgun halde bulunca...
Terör günleri geride kaldı! Artık o bölgede bambaşka manzaralar var
Terör günleri geride kaldı! Artık o bölgede...
Su Aboneliği iptali nasıl yapılır? E-Devlet Abonelik İptali Başvurusu
Su Aboneliği e-Devlet üzerinden nasıl iptal edilir?
25 yıllık mahkumiyetinde 48 mahkumu öldürdü!
25 yıllık mahkumiyetinde 48 mahkumu öldürdü!
Kaza geçirdi, canının acısını bırakıp motosikletinin peşinden koştu!
Kaza geçiren sürücü sürüklenen motorun arkasından koştu!
Kokulu silgi deyip geçmeyin! Vücuda öyle bir zararı çıktı ki...
Kokulu silgi deyip geçmeyin! Vücuda öyle bir zararı çıktı ki...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.