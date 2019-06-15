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‘Bilim Karavanı’ Bursa’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 14:05 | Son Güncelleme

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ‘Bilim Karavanı Bursa’da’ projesine imza attı.Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansal desteğiyle "Araştırma ve İnovasyon" temasını “kendin yap" odağında aktarmak için tasarlanan “Bilim Karavanı Yollarda” projesiyle öğrencilere üretme şuuru aşılanıyor.

‘Bilim Karavanı’ Bursa’da

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ‘Bilim Karavanı Bursa’da’ projesine imza attı.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansal desteğiyle "Araştırma ve İnovasyon" temasını “kendin yap" odağında aktarmak için tasarlanan “Bilim Karavanı Yollarda” projesiyle öğrencilere üretme şuuru aşılanıyor. 1997 yılından bu yana BTSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa AB Bilgi Merkezi, “Bilim Karavanı Yollarda” programı çerçevesinde Bursa’nın 5 ayrı noktasında faaliyet gerçekleştirdi. Bilim Karavanı’nın Bursa’daki duraklarından birisi de Ovaakça Ortaokulu oldu. Programa, öğrenciler büyük ilgi gösterdi.
Bilim Karavanı’nı ziyaret eden BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Bursa’nın, “Bilim Karavanı Yollarda” projesinin uygulandığı 20 şehirden biri olduğunu açıkladı. Bursa AB Bilgi Merkezi’nin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber yürüttüğü program ile 400 öğrenciye ulaştığını belirten Alparslan Şenocak, “2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin son günleri olmasına rağmen öğrencilerimizin projeye olan istek ve arzusu geleceğimize olan inancımızı güçlendirmiştir. Sevgili öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikler, üreten bir toplumun oluşması için temel anlamına geliyor. Tüketen değil, üreten bir toplum olabilmemiz çok önemli. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu olarak insan odaklı projelerimize önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğiz.” dedi.
“Hayâl et, tasarla ve üret”
‘Bilim Karavanı’nın Bursa buluşması boyunca Ovaakça Ortaokulu’nun yanı sıra Erdem Bayazıt Ortaokulu, Kazıklar Ortaokulu ve Zübeyde Hanım Ortaokulu’nda öğrencilerle buluştu. ‘Bilim Karavan’ı ayrıca BUTGEM’de bir etkinlik gerçekleştirdi. Bilim Karavanı ile Avrupa Birliği inovasyon politikaları ile örtüşen hayal et, tasarla, üret yaklaşımı ile çocuklara kendin yap kültürünü kazandırmayı hedefleniyor. Karavanda, Ahşap Tasarım Atölyesi, Robotik-Kodlama Atölyesi, 3B Modelleme & 3B Yazıcı Atölyesi ve Elektronik Atölyesi yer alıyor.

‘Bilim Karavanı’ Bursa’da

‘Bilim Karavanı’ Bursa’da

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