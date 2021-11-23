Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi! Her şeye görebilen kamera ürettiler

Bir doktora muayene olmanız gerektiğini düşünün. Doktor, iç organlarınızı veya kalbinizi görmek istediğini söylüyor. Ancak bunun için geleneksel tibbi görüntüleme cihazına girmeniz gerekmiyor. Doktor, sadece bir kamerayı göğsüne doğrultarak kalbinizin ve kan damarlarınızın bir hologramını oluşturuyor. Böylece vücudunuzun en ince ayrıntısını dahi görüntüleyebiliyor. Bu hikaye, her ne kadar kulağa bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi gelse de yakında gerçek olma ihtimali oldukça yüksek.

HER ŞEYİ GÖREBİLEN KAMERA İCAT EDİLDİ

Northwestern Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, her şeyi görebilen yeni bir yüksek çözünürlüklü kamera icat etti. Kamera, doktorların insan vücudundaki organları gözlemlemesine izin vermek için cildin altını veya kafatasının içini dahi görebilir.

Kullanılan yöntem, aynı zamanda atan bir kalbi veya arabalar gibi hızlı hareket eden nesneleri görüntüleme potansiyeline de sahip.

Peki bu kamera nasıl çalışıyor? Üniversite tarafından aktarılanlara göre kamera lazer ışığını gizli nesnelere dağıtıyor. Daha sonra ise bir yapay zeka aracılığıyla sinyaller, nesneleri görüntülemek için yeniden oluşturuluyor.

Yöntemin invaziv olmayan tıbbi görüntülemede ve otomobiller için erken uyarı navigasyon sistemlerinde kullanılabileceği düşünülse de araştırmacılar potansiyel uygulamaların sonsuz olduğuna inanıyor.

Şu anda prototip aşamasında olan teknolojinin, gelecekte sürücülerin kaza yapmasına engel olmak için kullanılacağı da düşünülüyor.

